بسیج رسانه سبب ترویج تفکر انقلابی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید جعفر رضایی شامگاه چهارشنبه در جلسه تجلیل از یاوران رسانهای راهیان نور با تبریک ماه مبارک رمضان گفت: بسیج رسانه سبب ترویج تفکر بسیحی در کشور شده است زیرا تفکر بسیجی سبب پیشرفت و اعتلای جامعه میشود.
وی افزود: تفکر بسیجی یک امر ثابت و تفکر اصلی جامعه است و پایبندی به آموزههای دین اسلام و انقلاب اسلامی سبب ترویج تفکر بسیجی در جامعه است.
امام جمعه رامسر قالب بودن بسیج و رسانه را به عنوان یک مقوله بزرگ در تحقق اهداف بسیج عنوان کرد و گفت: بسیج باید بر رسانه تأثیر گذار باشد و قداست لباس بسیج سبب پیشرفت آن مجموعه میشود.
حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه بسیج رسانه در شهرستان رامسر فعال پویا و کارآمد است که نشان دهنده آینده کاری مطلوب در جامعه است تصریح کرد: هدف اولیه بسیج رسانه تأثیر گذاری بسیج بر رسانه، بر فضای رسانهای و توسعه و ترویج فرهنگ رسانهای در جامعه است.
وی با تاکید بر اینکه رعایت حدود و حجاب اسلامی جز و لوازم اولیه پذیرش بسیجی است افزود: جاذبههایی که در رسانه و فضاهای مجازی آمیخته شده سبب میشود بسیج به این امر ملتزم باشد و آموزههای بسیجی بودن را بیاموزد و توسعه و گسترش دهد.
وی گفت: بیشترین هجمههای فرهنگی در جامعه از طریق رسانه است و مسئولیت بسیج رسانه در این حوزه بیشتر احساس میشود چون در جنگ نابرابر فرهنگی با دشمن روبرو هستیم و رسانه به عنوان نقش اصلی در جامعه است.
حجت الاسلام رضایی تصریح کرد: دستگاههای فرهنگی که متولی امور فرهنگی هستند وظایف خود را بخوبی انجام ندادند و بسیج رسانه با فعالیت خوب این نقش را در جامعه پررنگ کرده است.
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