اعلام آمادگی روسیه برای از سرگیری مذاکرات اتمی با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه ای اظهار داشت که روسیه آماده است تا مذاکره در مورد ثبات استراتژیک را با آمریکا از سر بگیرد.

وزارت امور خارجه روسیه گفت: ما برای از سرگیری گفتگو ها در مورد ثبات استراتژیک که پیش از این توسط واشنگتن متوقف شده بود، آماده هستیم. از جمله موضوعاتی که حاضر به بحث درمورد آن هستیم، پیشنهاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد ایجاد یک معاهده جدید در مورد خلع هسته ای است.

این بیانیه افزود: در اکتبر سال ۲۰۱۸، مسکو پیش نویس یک بیانیه مشترک در مورد جلوگیری از جنگ هسته ای و تقویت ثبات استراتژیک را به واشنگتن ارائه کرد، اما تاکنون پاسخی از سوی واشنگتن دریافت نشده است. این اقدام به تغییر دیدگاه ها در مورد آمریکا پس از خروج این کشور از پیمان موشک های میان برد و کوتاه برد کمک خواهد کرد.