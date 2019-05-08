به گزارش خبرنگار مهر، احمد اصغری مهرآبادی عصر چهارشنبه در جلسه شورای مسکن استان با اشاره به اینکه تاکنون حدود ۴۰ هزار و ۵۰۰ واحد افتتاح شده است، گفت: بخشی دیگر از واحدها نیز دارای مشکلات بوده یا فاقد متقاضی هستند که با تأکید رئیس جمهور به دنبال مرتفع کردن مشکلات این واحدها هستیم لذا امسال، سال پایان واحدهای مسکن مهر است که تحقق این امر مستلزم همکاری مسئولان مربوطه است.
وی گفت: در خصوص واحدهایی که در اختیار قوه قضائیه هستند مکاتبه خواهد ش که در مرتفع کردن مشکلات این واحدها تسریع شود.
مهرآبادی با بیان این مطلب که بیشترین روندههایی که در شعبههای قضائی داریم مربوط به تعاونیهای مسکن است، ادامه داد: در خصوص محوطه سازی پروژهها از نظر مالی نیز حمایت میکنیم در نتیجه ما به دنبال این هستیم که تمامی پروژهها در سال جاری به اتمام برسد.
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