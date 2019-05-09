۱۶ نفر در آتش سوزی بازار تبریز مصدوم شدند

وحید شادی نیا، در گفتگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: تعداد مصدومان آتش سوزی که نیروهای اورژانس تحت اقدامات درمانی قرار دادند ۱۶ نفر گزارش شده است.

وی افزود: از این تعداد ۲ نفر به بیمارستان و بقیه در محل تحت مداوا قرار گرفتند، در بین مصدومان هم آتش نشان و هم مالکین مغازه‌ها وجود داشتند.

سخنگوی اورژانس استان آذربایجان شرقی با اشاره به استقرار یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و ۳ دستگاه آمبولانس در محل آتش سوزی عنوان کرد: با توجه به باریک بودن عرض معابر بازار، تیم‌های پیاده اورژانس در محل حادثه حضور دارند.

گفتنی است، آتش سوزی بازار تبریز که از چهارشنبه شب آغاز شده بود، مهار شده و تحت کنترل قرار گرفته است و آتش نشانان در لحظه مخابره این خبر در حال لکه‌گیری هستند.