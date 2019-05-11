رکوردی که استقلال به دنبال شکست آن است

به گزارش خبرنگار مهر، لیگ هجدهم برای استقلال پر از فراز و نشیب بود و آبی پوشان روزهای خوب و بد را در این فصل به کرات تجربه کردند. نوسان این تیم هم در نتیجه گیری به اندازه‌ای بود که مدیران استقلال از عملکرد شفر به ستوه آمده و سرانجام قید استفاده از او را زدند.

اما آبی پوشان فارغ از هر نتیجه و هر جایگاهی در جدول، در یک آیتم حرف اول را زدند و توانستند در فاصله دو بازی مانده تا پایان فصل، عنوان بهترین خط دفاعی لیگ را در اختیار بگیرند. استقلالی‌ها در ۲۸ بازی گذشته تنها ۱۲ گل خورده‌اند و آمار هر ۲۱۰ دقیقه یک گل را از خود به جای گذاشته‌اند.

آبی پوشان این فرصت را دارند تا با حفظ دروازه خود در این دو بازی باقیمانده، رکورد کمترین گل خورده در تمام ادوار لیگ برتر را به خود اختصاص دهند.

این رکورد در حال حاضر متعلق به تیم پرسپولیس با ۱۴ گل خورده است. دروازه سرخ پوشان در فصل ۹۶-۹۵ تنها ۱۴ بار باز شد تا رکورد کمترین گل خورده در یک فصل به آنها تعلق بگیرد.

حالا استقلالی‌ها این فرصت را دارند تا با گل نخوردن و یا در نهایت یک گل خوردن در دو بازی پایان فصل، این رکورد را به نام خود نمایند.