مرکز نیکوکاری باران عقدا افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد استان یزد، محمدرضا خلیلی با اشاره به افتتاح چهارمین مرکز نیکوکاری در شهرستان اردکان اظهار داشت: ایجاد شبکه ارتباطی و حمایتی مردمی در محله با محوریت مساجد، واگذاری امور خدمت رسانی به مردم، شناسایی، ارتباط و تعامل با خیران و مؤسسات خیریه، شناسایی و دریافت انفاقات و کمک‌های مردمی همچنین ارتقای فرهنگ انفاق، نیکوکاری و نوع دوستی از جمله اهداف مراکز نیکوکاری است.

وی با بیان فواید و کارکردهای مرکز نیکوکاری افزود: واگذاری امور به مردم، شناسایی نیازمندان واقعی، تقویت کارکرد اجتماعی مساجد، تقویت همبستگی اجتماعی، استفاده از حضور و تخصص مردم، مردمی شدن حمایت‌های اجتماعی، احیای حقوق همسایگی و هویت محله، پیوند نیازهای محرومان با توانمندی مردم، احیای فرهنگ انفاق، نیکوکاری و نوع دوستی و دریافت کمک‌های مردمی و توزیع آن بین نیازمندان از دیگر فواید و کارکردهای مرکز نیکوکاری محسوب می‌شود.

به گزارش مهر، مراکز نیکوکاری امام علی (ع)، شهدای احمدآباد و قمر بنی‌هاشم (ع) ترک آباد از جمله مراکز نیکوکاری فعال در شهرستان اردکان است.