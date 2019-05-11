ضرورت ورود محققان جوان به عرصه احیای آثار اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا نقی جلال‌آبادی به معرفی آثار پژوهشی خود در زمینه احیای آثار اسلامی پرداخت و گفت: بخش کلامی موسوعه علامه کاشف‌الغطا در ۱۴ جلد سال گذشته منتشر شد که تصحیح دو جلد آن، «اصل شیعه و اصول‌ها» و «فردوس‌العلی» بر عهده بنده بود.

نقی جلال‌آبادی ادامه داد: اثر دیگری که مرکز احیای آثار اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی به تازگی منتشر کرده و در نمایشگاه کتاب تهران نیز عرضه شد، «منتقدالمنافع» است که مجموعه‌ای از کتاب «الطهاره» و کتاب «الصلاه» است که کتاب الطهاره را سال‌های گذشته در شش جلد منتشر کردیم که تحقیق دو جلد از آن‌ها برعهده بنده بود و کتاب الصلاه را نیز در چهار جلد اخیراً به چاپ رساندیم که دو جلد آن را بنده تصحیح کردم.

وی ادامه داد: کتاب «منتقد المنافع» شرحی بر «مختصر النافع» است. شروح زیادی بر کتاب مختصر النافع نوشته شده اما این شرح، بسیار مفصل است و موردنظر و توجه مقام معظم رهبری هم واقع شده و ایشان در بازدید از نمایشگاهی که در سال گذشته آمده بودند، منتقدالمنافع را دیدند و از این اثر تعریف و تمجید کردند و فرموده بودند که این کتاب باید چاپ شود و به دفتر تبلیغات اسلامی نیز سفارش آن را کرده بودند و بودجه چاپ آن نیز از طرف ایشان اختصاص یافت و کار شد.

جلال‌آبادی افزود: کتاب الصلاه از بحث قبله شروع شده و شامل مسائل مربوط به نماز است، اما کتاب الطهاره بیشتر به شرایط لباس نمازگزار پرداخته است و در کتاب‌های مفصلی از جمله جواهرالکلام و یا حدائق که کتاب‌های فقهی هستند، ندیده‌ایم که به این گستردگی وارد شده باشند و در این اثر، تمام مسائلی که در ارتباط با لباس نمازگزار وجود دارد، مطرح شده است.

نقی جلال‌آبادی ادامه داد: این کتاب می‌تواند منبعی برای تحقیقات در مسائلی از جمله لباس مشکی و یا انگشتر به مناسبت پوشش باشد که روایات مربوطه جمع‌آوری و در ۵۵۰ صفحه تصحیح شده است.

محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: کتاب «اصل الشیعه و اصول‌ها» بسیار مورد نظر تمام علما و اندیشمندان است چرا که این کتاب پاسخی به یکی از اشکالاتی که علما و اندیشمندان اهل تسنن به شیعه داشتند که گفتند شیعه اصل ندارد و مذهب تولید شده بعد از پیامبر (ص) و خلفا و در زمان حضرت علی (ع) تأسیس شده است و مرحوم کاشف الغطا نظرش این بود که ثابت کند که شیعه اصل و نصبش ماقبل اهل تسنن بوده، لذا ایشان با توجه به کتاب‌های اهل تسنن، شخصیت‌های شیعه‌ای را که جزو صحابه پیامبر (ص) بودند، به تصویر کشیده و شعرا، متکلمین، اصولیین و تاریخ دانان شیعه را مطرح کرده است. در این کار بیشتر از منابع اهل سنت استفاده شده است.

وی با بیان اینکه این اثر در دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه تدریس می‌شود و در ۴۰۰ صفحه منتشر شده است، افزود: این کتاب در کشورهایی مثل لبنان، عراق و پاکستان بارها به چاپ رسید و در زمان حیات مؤلفش ۱۲ مرتبه منتشر شد و در زمان ما نیز بارها ترجمه شده که یکی از ترجمه‌های روان آن، توسط آیت‌الله مکارم شیرازی انجام شده است.

نقی جلال‌آبادی با اشاره به ضرورت احیای آثار اسلامی بیان کرد: کار احیای آثار، نیازمند صبر است و سختی‌های خاص خود را دارد، که متأسفانه در این زمان‌ها کمتر شخصی حوصله احیای این نوع آثار را دارد، ولی این امر مورد نیاز است چرا که هنوز آثار خطی زیاد می‌باشد و لازم است که محققین با حوصله وارد این عرصه شده و آن‌ها را احیا کنند.

محقق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ضمن اعلام آمادگی انتقال تجربیات در این زمینه ادامه داد: در این زمینه آمادگی داریم که تجربیات خود را منتقل کنیم اما متأسفانه نیروهای جوانی که بخواهند در این عرصه فعالیت کنند، کم هستند.