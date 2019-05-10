حضور پروانه های زیبا در جنوب استان تهران/کشاورزان نگران نباشند

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: هجوم میلیون‌ها قطعه پروانه که از ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری به جنوب استان تهران آغاز شده است موجب شده جنوب تهران رنگی شود و هم اکنون ۶ اسلامشهر، ری، ورامین، قرچک، پیشوا و پاکدشت از این زیبایی بهره مند شده‌اند.

حاکمیت ۲۰ ساله خشکسالی بر عرصه‌های کشور به ویژه استان تهران سبب تغییرات اقلیمی در این مناطق شده بود، اما در روزهای ابتدای سال جاری، سیلی از باران سبب ایجاد موج شادی بین تهرانی‌ها شد و عطش کویر فروکش کرد و باران قابل توجه سبب نفوذ آب به لایه‌های زیرین زمین و خوشحالی مردم به ویژه کشاورزان در استان تهران شد.

اما این بارش‌ها سبب باز شدن پای گونه‌ای از پروانه به عنوان مهمان ناخوانده به شهرستان‌های جنوبی تهران به ویژه برخی از مزارع و مراتع کشاورزی شد.

این تعداد پروانه را تاکنون در مزارع ندیده بودم

برخی از کشاورزان این شهرستان‌ها که اولین میزبانان این مهمان ناخوانده بودند، معتقدند این تعداد پروانه را در طول سال‌های کشاورزی خود ندیده‌اند.

یکی از کشاورزان ورامینی با بیان اینکه بیش از ۶۰ سال تجربه کشاورزی دارم و هجوم این همه پروانه را ندیده‌ام، بیان کرد: در سال جاری بسیاری از مراتع را این پروانه‌ها فرا گرفته و کشاورزان را نگران کرده است.

عبدالله شاهسون با اشاره به بارندگی‌های فروردین ماه در استان بیان کرد: این پروانه‌ها برای کشاورزان ایجاد درد سر کرده است.

برخی از کشاورزان به دنبال سم برای نابودی پروانه‌ها هستند

یکی دیگر از کشاورزان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اگرچه در سال‌های گذشته نیز این پروانه‌ها دیده می‌شد اما در سال جاری تعداد آنها چند برابر شده و بارش‌ها بستر مناسبی برای حضور این پروانه‌ها فراهم آورده است.

محمد میرعباسی بیان کرد: نگرانی کشاورزان جایی به اوج می‌رسد که ممکن است این پروانه‌ها به جوانه‌های محصولات کشاورزی خسارت وارد کنند.

وی اضافه کرد: در شرایط کنونی اطلاع رسانی مسئولان و کارشناسان به کشاورزا ن بسیار اهمیت دارد، چرا که برخی از کشاورزان به دنبال استفاده از سم برای نابودی این پروانه‌ها هستند.

کشاورزان دغدغه پروانه‌ها را نداشته باشند

کارشناسان جهاد کشاورزی و محیط زیست نیز جاری شدن آب باران و به وجود آمدن شرایط مستعد آب و هوایی را دلیل بر کثرت این پروانه‌ها می‌دانند.

یک کارشناس کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این پروانه‌های زیبا خسارتی بر میزان محصول و ثمره محصولات ندارند و نباید از بابت حضور آنها در مناطق کشاورزی و مزارع نگران بود.

حمید محمدی اضافه کرد: کشاورزان دغدغه‌ای برای فعالیت این پروانه‌ها نداشته باشند، اظهار کرد: این پروانه‌ها به گرده افشانی نیز کمک می‌کنند

وی با بیان اینکه این حضور این تعداد پروانه در مناطق کویری بی سابقه است، افزود: این نوع از پروانه‌ها به دلیل روزپر بودن در ثمره محصولات تأثیری نداشته و کشاورزان نگران نباشند.

حضور پروانه‌های زیبا در مزارع کلم

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در شرایط فعلی استفاده از سم برای این پروانه‌ها توصیه نمی‌شود، افزود: حضور تعداد زیادی از این پروانه‌ها در مزارع کلم گزارش شده است، اما هیچ گونه آسیبی به مزارع وارد نمی‌کند.

کریم ذوالفقاری بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، این پروانه‌ها مهاجر نیستند، بارندگی‌های اخیر و پوشش گیاهی بسیار مناسب دشت باعث افزایش تعداد این گونه از حشره شده است.

وی با بیان اینکه این حشرات زیبا به هیچ عنوان آفت محسوب نمی‌شوند، افزود: در سال جاری به دلیل بارندگی‌های مساعد و شرایط آب و هوایی مطلوب، زمینه فعالیت پروانه‌های بیشتری فراهم شده است.

حضور این پروانه‌های زیبا در جنوب استان تهران که به دلیل بارش نعمت الهی رخ داده است، صحنه‌های زیبایی برای شهروندان و ساکنان این مناطق ایجاد کرده است و خوب است، همراه با خانواده در هوای بهاری و دلنشین این روزها به دل طبیعت رفته و از دیدن این مناظر زیبا لذت ببریم.