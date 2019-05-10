نشست روش شناسی تفسیر فرهنگی قرآن برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دو نشست علمی با عنوان نظریه فرهنگ و روش شناسی تفسیر فرهنگی قرآن توسط مرکز همکاری‌های علمی و بین‌الملل و مرکز مطالعات اجتماعی و تمدنی در روز شنبه ۲۱ اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

نشست اول (نظریه فرهنگ) از ساعت ۹ الی ۱۰:۳۰و نشست دوم (روش شناسی تفسیر فرهنگی قرآن) از ساعت ۱۱ الی ۱۳ منعقد می‌شود.

این نشست سالن کنفرانس ۴۰ نفری مرکز همایش‌های غدیر به آدرس: قم، ابتدای خیابان معلم، مرکز همایش‌های غدیر، سالن کنفرانس چهل نفره برگزار می‌شود.

این دو نشست با ارائه احمد پاکتچی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) برپا می‌شود.