اختصاص ۲۵میلیاردریال بودجه درسال جاری برای تکمیل پارک بانوان اراک

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان رشیدی روز پنجشنبه در نشستی که با حضور هیأت‌های ورزشی استان مرکزی در اراک برگزار شد، پیرامون وضعیت باشگاه شهرداری اراک اظهار داشت: با توجه به پیگیری اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک در این دوره در ارتباط با باشگاه شهرداری، با تعاملات و رایزنی صورت گرفته با مجموعه استان و ورود شورای تأمین استان و ورزش و جوانان، مجوزی در این خصوص اخذ شد و می‌بایست روال قانونی آن طی و ساختار اداری آن به صورت کامل شکل می‌گرفت.

وی ادامه داد: یکی از دغدغه اصلی اعضای شورا باشگاه شهرداری اراک بوده است و شورا در حوزه ورزش قصد داشته ورود پیدا کند زیرا تقویت این حوزه نشاط اجتماعی را به دنبال دارد.

مشاور استاندار مرکزی در امور جوانان و حقوق شهروندی بیان کرد: در حال حاضر در کش و قوس کارها و چارت سازمانی این باشگاه هستیم که باید تشکیل شود و به ثبت برسد.

رشیدی عنوان کرد: باشگاه شهرداری اراک در گذشته به سایر رشته‌ها به ویژه فوتبال ورود پیدا کرد و مسائل حاشیه‌ای مربوط به خود را دارا است. این باشگاه با ۴ میلیارد تومان بدهی تحویل شده بود و با توجه به مشکلات بودجه‌ای، شرایط دشوار بود.

وی تاکید کرد: در باشگاه شهرداری به جای پرداختن به ورزش‌های حرفه ای، به رشته‌های توپی نظیر والیبال و هندبال ورود پیدا خواهیم کرد و در هشت رشته دیگر نیز پیگیری‌های لازم انجام خواهد شد.

مشاور استاندار مرکزی در امور جوانان و حقوق شهروندی همچنین با اشاره به اهمیت ورزش همگانی گفت: در بحث ورزش همگانی و در رشته‌های غیر توپی نیز، سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری اقدامات لازم را انجام می‌دهد.

رشیدی گفت: تاکنون بودجه بسیار برای پارک بانوان اراک صرف شده و در سال ۹۸ نیز مبلغ ۲.۵ میلیارد تومان که شهرداری برای این پارک پیش بینی کرده بود را شورا تصویب کرد. بودجه مذکور برای تجهیز استخر پارک بانوان با هزینه بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان است و نگاه ویژه ای نسبت به آن وجود دارد که در این راستا سازمان سرمایه گذاری شهرداری ورود پیدا کرده تا زمینه جذب سرمایه گذار را فراهم سازد.