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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۰:۰۷

مدیرکل اوقاف لرستان خبر داد:

ثبت ۱۵ وقف جدید در لرستان طی یک ماه گذشته

ثبت ۱۵ وقف جدید در لرستان طی یک ماه گذشته

خرم‌آباد- مدیرکل اوقاف و امور خیریه لرستان از ثبت ۱۵ وقف جدید در این استان طی یک ماه گذشته خبر داد و گفت: ۲۷۰۰ موقوفه در لرستان وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید محمد طباطبایی با بیان اینکه در یک ماه گذشته ۱۵ وقف جدید در لرستان به ثبت رسیده است، گفت: در سال گذشته از مجموع یک صد مورد وقف سهمیه لرستان، ۸۵ مورد آن محقق و به ثبت رسید.

وی با بیان اینکه وقف که در بسیاری از روایات اسلامی از آن به «صدقه جاریه» تعبیر شده دارای ثواب و فضیلت‌های فراوانی است، افزود: به طور کلی نظر اسلام این است که مسلمانان علاوه بر اینکه باید وجودشان در زندگی منشأ خیر و برکت باشد، باید بکوشند که پس از مرگ خود نیز آثار نیکی که در یکی از ابعاد زندگی انسان‌ها به درد می‌خورد و موجب رفاه و سعادت زندگی آنها می‌شود به یادگار بگذارند که این موضوع بسیار پُر ارزش است.

طباطبایی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از دوهزار و ۷۰۰ موقوفه در لرستان در سامانه ثبت شده است، گفت: این موقوفات در همه شهرستان‌های استان از جمله دلفان، الیگودرز، خرم آباد و… ثبت شده‌اند.

کد مطلب 4612789

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