روسیه در مورد تحریم صنعت فلزات ایران از سوی آمریکا هشدار داد

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خارجه روسیه ساعاتی پس از برگزاری نشست شورای امنیت ملی این کشور به ریاست رئیس جمهور «ولادیمیر پوتین» اقدام به انتشار بیانیه‌ای در محکومیت اقدام اخیر آمریکا علیه ایران کرد.

مسکو با اشاره به خروج سال گذشته آمریکا از برجام و نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و بازگرداندن تحریم‌های ضد ایرانی، ادامه تلاش‌های واشنگتن برای جلوگیری از همکاری‌های اقتصادی دیگر کشورها با ایران را به باد انتقاد گرفت.

بر این اساس اجرای کامل تعهدات ایران در ۱۴ گزارش مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مورد تأیید قرار گرفته است، با این حال این کشور منابع اقتصادی را که در برجام تعهد شده، به دست نیاورده است.

وزارت خارجه روسیه همچنین با دفاع از تصمیم ایران برای توقف بخشی از تعهدات داوطلبانه‌اش در چارچوب برجام، استناد این کشور به بندهای ۲۶ و ۳۶ برجام را قابل درک دانست.

روسیه در عین حال از ایران خواست از اقدامات آتی در خصوص برجام خودداری کرده و همچنان به تعهدات خود در این چارچوب پایبند بماند.