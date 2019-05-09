۱۲۴ واحد تولیدی راکد در استان قزوین احیا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید پنجشنبه شب با حضور بابک دین پرست معاون امور اقتصادی و توسعه وزارت کشور، عبدالمحمد زاهدی استاندار، داوود محمدی و سیده حمیده زراّبادی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، منوچهر حبیبی معاون اقتصادی استانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی در استانداری قزوین برگزار شد.

منوچهر حبیبی در این جلسه با ترسیم سیمای استان قزوین گفت: این استان با ۱۶ هزار کیلومتر مربع مساحت و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر جمعیت، ۲۵ شهر و ۸۴۲ روستا دارای ۴ هزار و ۲۲ واحد تولیدی و صنعتی دارد که ضمن تولید ۱۲۹۰ نوع محصول برای ۱۵۷ هزار نفر شغل ایجاد کرده است.

وی بیان کرد: قزوین دارای واحدهای شاخصی است و اولین تولید کننده مواد شوینده، چرخ خیاطی، بزرگترین مخزن سی ان جی، رتبه اول تولید شیشه دارویی، جایگاه خوبی در تولید قطعات خودرو، سی دی، دارد.

معاون اقتصادی استانداری قزوین تصریح کرد: همچنین با تولید ۴ میلیون تن محصول کشاورزی با تأمین ۳.۵ درصد نیاز کشور، تولید ۳۰۰ هزار تن انگور و کسب رتبه سوم و تولید ۱۸ هزار تن کشمش و کسب رتبه اول در بخش کشاورزی هم با ۸۰ هزار بهره بردار به عنوان قطب کشاورزی کشور محسوب می‌شویم.

وی گفت: استان قزوین با داشتن بیش از ۱۳۰۰ اثر تاریخی سهم زیادی در ثبت آثار ملی به خود اختصاص داده و در بخش گردشگری با داشتن ۲ هزار تخت اقامتی به عنوان مقصد گردشگری مطرح شده است.

حبیبی اظهار داشت: نرخ بیکاری در استان با یک درصد کمتر از میانگین کشوری در سال جاری ۱۱ درصد و نرخ مشارکت ۴۱.۸ درصد است.

احیای ۱۲۴ واحد راکد در استان

معاون اقتصادی استانداری قزوین در ادامه تصریح کرد: با برنامه ریزی مدون چهارشنبه‌های هر هفته ضمن بازدید از واحدهای صنعتی برای حل مشکلات آنها اقدام می‌شود که تاکنون ۱۲۴ واحد راکد احیا شده است.

حبیبی گفت: تشکیل جلسات گروه تسهیل و رفع موانع تولید، اشتغال، اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری از کارهایی است که برای رونق تولید صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: راه اندازی صندوق کشمش با ۱۷ هزار عضو و سرمایه اولیه ۲۰ میلیارد تومان، تمهید مقدمات تشکیل صندوق زیتون، راه اندازی اتحادیه صادرکنندگان، دریافت مجوز تأسیس هاب لجستیک و بندر خشک با مشارکت اتاق بازرگانی، پیگیری ایجاد پایانه صادراتی از مهمترین اقدامات انجام شده در استان قزوین است.

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