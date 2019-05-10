کاهش ساعت آموزشی و افزایش ساعت تفریح مدارس در ماه رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل بخشنامه صادرشده خطاب به مدیران کل استان‌های کشور بدین شرح است:

«پیرو تصمیمات اتخاذشده و به منظور رعایت حال دانش‌آموزان در ماه مبارک رمضان، در روزهای باقیمانده از سال تحصیلی جاری از ساعت آموزشی هر زنگ ۱۰ دقیقه کم و به ساعت تفریح آنان در فاصله ساعات آموزشی افزوده می‌شود. مدیران همه مقاطع تحصیلی موظفند تغییرات یاد شده را تا پایان فعالیت مدارس در سال جاری اعمال کنند.

خاطرنشان می‌شود ساعت شروع و پایان مدارس تغییر نمی‌کند. لذا خواهشمند است موارد ذکر شده فوراً به ادارات و مناطق ابلاغ شود.»