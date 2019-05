مرکز علوم و فناوری کشورهای درحال توسعه دوره تحقیقاتی ارائه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز همکاری‌های علمی بین المللی وزارت علوم اعلام کرد: مرکز علوم و فناوری کشورهای در حال توسعه و غیر متعهد ( NAM S&T Centre ) فلوشیپ تحقیقاتی سه ماهه از تاریخ ۲۱ مرداد الی ۱۰ آبان ۱۳۹۸ ارائه می‌دهد.

هدف از اعطای این فلوشیپ تحقیقاتی سه ماهه، ارتقای مهارت‌های پژوهشی دانشمندان و محققان کشورهای در حال توسعه است.

این دوره تحقیقاتی مرکز علوم و فناوری (NAM S&T Centre) در زمینه مواد معدنی است.

NAM S&T Centre – DST (South Africa) Training Fellowship on “Minerals Processing & Beneficiation”: Call for Applications for ۲۰۱۹

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به فراخوان پیوست و یا به وب سایت http://www.namstct.org مراجعه کنند.