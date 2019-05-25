پروژه کمربندی شمالی قرچک نیازمند اعتبارات کشوری است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن خرمی شریف صبح شنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه راه و شهرسازی شهرستان قرچک که با حضور نادر محمد زاده مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران و سایر مسؤولان در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد، گفت: زمین‌های قولنامه‌ای عمده مشکل شهروندان در قرچک است، به جرات می‌توان گفت که بیش از ۴۰ درصد از شهروندان با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند.

وی گفت: یکی از چالش‌های مهم شورای اسلامی شهر و شهرداری در قرچک موات بودن زمین‌ها در چند نقطه از شهرستان است. با توجه به اینکه تعداد زیادی از شهروندان با اخذ مجوز از راه و شهرسازی اقدام به ساخت‌وساز نمودند که این املاک تمام داری یک فرد محسوب می‌شود.

خرمی شریف افزود: در حال حاضر اقدامات لازم در خصوص ساخت کمربندی شمالی انجام‌شده است و این کمربندی در سه فاز ساخته می‌شود.

شهردار قرچک بیان داشت: پروژه کمربندی شمالی با اعتبارات شهرستان به اتمام نمی‌رسد و به همین منظور نیازمند اعتبارات کشوری است. در این خصوص مسوولان راه و شهرسازی نگاه وِیژه به این پروژه بزرگ شهرستان داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: شهرستان قرچک از نظر وسعت سرزمینی کوچک و تراکم جمعیتی آن بالا است برای اینکه تراکم جمعیتی ساماندهی شود باید دردادن مجوز ساخت‌وساز در شهرستان تراکم افزایش پیدا کند.

خرمی شریف در پایان گفت: یکی دیگر از مشکلات قرچک مسیر تردد دو شهرستان قرچک و پاکدشت است که مسیرهای این شهرستان‌ها باید تعریض شود، چون بیش‌ترین تصادفات در این مسیرها رخ می‌دهد.