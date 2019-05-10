احمد جمشیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پیرامون استعفای شاهرخ شهنازی از هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن اظهار داشت: آقای شهنازی عصر روز گذشته از سمت خود در هیئت مدیره باشگاه ذوب آهن استعفا داد و با توجه به اینکه تعیین اعضای هیئت مدیره از وظایف شرکت سهامی ذوب‌آهن است، از طرف این شرکت تغییراتی را در هیئت مدیره این باشگاه به من اعلام کرده‌اند.

وی ادامه داد: بر این اساس آقای شهنازی، دبیر کمیته ملی المپیک از سمت خود در هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن استعفا داده و از این جمع جدا شد و آقای عباسی به عنوان عضو جدید هیئت مدیره به ما معرفی شد که من به عنوان سخنگوی باشگاه، به طور رسمی این تغییرات را اعلام می‌کنم.

سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن درباره علت جدایی شهنازی از هیئت مدیره توضیح داد: آقای شهنازی سال‌ها به عنوان عضو هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن فعالیت کردند اما با توجه به مشغله بسیار زیاد به عنوان دبیرکل کمیته ملی المپیک در چهار جلسه آخر هیئت مدیره نتوانستند حضور پیدا کنند، از آنجا که تصمیم‌گیری‌های مربوط به باشگاه با مشورت و حضور همه اعضای هیئت مدیره انجام شود، شرکت سهامی ذوب‌آهن به عنوان مقام تصمیم گیرنده، جایگزینی را برای ایشان در نظر گرفت؛ من از طرف هیئت مدیره باشگاه ذوب‌آهن از آقای شهنازی به خاطر زحماتی که در طی این مدت برای باشگاه کشید تشکر می‌کنم و برای ایشان آرزوی موفقیت دارم.

وی در معرفی عباسی تصریح کرد: محمدعلی عباسی عضو جدید هیئت مدیره ذوب‌آهن از افراد خوشنام ورزش کشور است که معاونت منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب‌آهن را در کارنامه خود دارد؛ استاد دانشگاه است و دکترای مدیریت و بیش از ۴۰ سال سابقه اجرایی و نیز سابقه عضویت در هیئت مدیره شرکت‌های مختلفی را دارد و با توجه به موقعیت حساس باشگاه ذوب آهن که تیم فوتبال این باشگاه نیز به مرحله یک شانزدهم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده، و لازم است که تدابیر بهتری اندیشیده شود، امیدواریم بتوانیم در هیئت مدیره در کنار هم تصمیم‌گیری‌های خوبی داشته باشیم.

جمشیدی همچنین با اشاره به انعکاس صحبت‌های خود پیرامون تغییر مکان بازی با النصر عربستان بیان داشت: من در این ارتباط صحبتی کرده‌ام که متأسفانه در یکی از رسانه‌ها به طور ضد و نقیضی منعکس شده و باید به این رسانه تذکر داده شود. من درباره تغییر مکان بازی با النصر گفتم که با توجه به اینکه باشگاه ایرانیان در دبی همکاری خوبی با باشگاه ذوب آهن دارد، برای تسهیلات اسکان و زمین تمرین می‌توانیم از این باشگاه استفاده کنیم، و با یکی از باشگاه‌های مطرح امارات برای برگزاری بازی همکاری کنیم وگرنه باشگاه ایرانیان محلی را برای برگزاری بازی به این مهمی ندارد و منظور ما همکاری برای محل اسکان و زمین تمرین بوده است.