گزارش «ایندیپندنت» درباره اوضاع انسانی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، روزنامه «ایندیپندنت» گزارش داد که بحران انسانی در غزه بسیار جدی است.

در ادامه این گزارش آمده است: سازمان ملل به تازگی نسبت به وخیم شدن بحران انسانی در غزه هشدار داده است.

در این گزارش تاکید شده است: بر اساس گزارش سازمان ملل به زودی یک میلیون انسان در غزه از گرسنگی رنج خواهند برد چرا که بودجه آژانس کار و امداد فلسطینی ها (آنروا) کاهش یافته است.

مسئولان وابسته به این سازمان اعلام کرده اند که به صورت فوری به منابع مالی برای ممانعت از وقوع این بحران نیاز دارند. این در حالیست که هیچ کشور غربی و جامعه بین الملل در قبال اوضاع انسانی غزه واکنش جدی نشان نمی دهد.