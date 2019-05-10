توسعه اقدامات هسته ای پاسخ محکمی به غربی ها خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یحیی صالح نیا در خطبه‌های نماز جمعه امروز کن طی سخنانی گفت: ایران کشور غیر قابل اشغال است و بر سر هر کوچه‌ای نام شهیدی و غیر از ارتش و سپاه در داخل هر کوچه‌ای پایگاه بسیج قرار دارد.

وی افزود: آمریکایی‌های استراتژیست می‌دانند، که جنگ با ایران فرسایشی است و به ضرر آنها است و باید به مهار ایران از راه‌های دیگر فکر کنند.

وی خاطرنشان کرد: در ایران کسانی از توهّم جنگ می‌ترسند، که زندگی خود را بر اساس معادلات مادّی بنا کرده باشند و رسانه‌هایی که غرق در شهوات هستند، از فرهنگ شهادت بی خبرند و ملت ایران را نشناخته‌اند.

صالح نیا گفت: کاری که آمریکایی‌ها در دورۀ اوباما انجام دادند، تلف کردن وقت ایران با توافق و بعد بازی دادن ایران بود، که با نقشه و برنامه رخ داد.

وی افزود: اشتباهی که برای دستگاه دیپلماسی ما اتفاق افتاد، از یاد بردن خوی شیطانی امریکایی‌ها و صرف نظر از حرکت گام به گام و افتادن در دیگ از هول حلیم بود.

امام جمعه کن تصریح کرد: از شورای عالی امنیّت ملّی تشکّر می‌کنیم که سیستم گام به گام که در آغاز اجرای برجام باید اجرا می‌شد، الان اجرا کرده است، جلوی ضرر را از هر جا بگیریم منفعت است.

صالح نیا گفت: مردم ما می‌دانند که هیچ اعتمادسازی نمانده که ما نکرده باشیم و از آن طرف دشمنان ملّت ایران کاری نیست که بر علیه ملّت ما نکرده باشند، تیری برای انداختن نمانده است و از این پس هر اتفاقی بیفتد به نفع ملّت ایران است.

وی افزود: امّا ما کارهای زیادی برای انجام دادن داریم، اقدامات هسته‌ای خود را توسعه می‌دهیم و اگر ما نتوانیم نفت صادر کنیم جلوی صادرات نفت دیگران از تنگه هرمز و حتّی باب المندب را می‌گیریم و جلوی ترانزیت مواد مخدر به اروپا رو نمی‌گیریم.