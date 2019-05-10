به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام غلامحسین نوفرستی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بیرجند اظهار کرد: طبق روایات رسیده از معصومین (ع) هدف از روزه‌داری رسیدن به مقام تقوا و خویشتن‌داری است.

امام جمعه موقت بیرجند بیان کرد: با توجه و دقت در محرمات الهی و اطاعت از فرامین پروردگار قدم در مسیر صراط مستقیم خواهیم گذاشت.

نوفرستی با اشاره به اینکه اطاعت از فرامین الهی زمینه انسجام اجتماعی را فراهم می‌کند، ادامه داد: ریشه اختلافات در دنیا طلبی‌ها، نفس‌پرستی‌ها و پیروی از طاغوت است‌

وی با تبیین بخشی از بیانیه گام دوم افزود: در بیانیه گام دوم انقلاب رهبر معظم انقلاب اسلامی افراد جامعه را متوجه معنویت و اخلاق توجه می‌کنند و آن را جهت دهنده همه حرکت‌های سیاسی و اجتماعی می‌دانند.

امام جمعه موقت بیرجند گفت: طبق فرامین رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم حکومت با قوه قاهره نمی‌تواند اخلاق و معنویت را در جامعه گسترش دهد ولی باید زمینه رشد و ترویج آن را فراهم سازد.

نوفرستی با اشاره به جمله رهبر معظم انقلاب مبنی بر اینکه خداوند از کسانی که روحیه انقلابی را در جامعه تضعیف می‌کنند، نمی‌گذرد اظهار کرد: اگر روحیه انقلابی‌گری در جامعه تقویت شود بی‌شک بسیاری از مشکلات در جامعه حل می‌شود.

وی بیان کرد: حمایت ملت ایران از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در موضوع قراردادن این نهاد در لیست گروه‌های تروریستی توسط استکبار نشان از روحیه انقلابی جامعه دارد.

امام جمعه موقت بیرجند ادامه داد: برای پیشرفت اهداف انقلاب اسلامی و تحول در جامعه باید از کارهای تزئینی و تشریفاتی بپرهیزیم و به صورت جدی پیگیر امور باشیم.

نوفرستی با بیان اینکه عزت و اقتدار ملی در گرو روحیه انقلابی است یادآور شد: تصمیم اخیر شورای عالی امنیت ملی در ارتباط با چند کشور اروپایی در موضوع برجام و تعهدات آنان در این موضوع نشانی از عزت ملی است.

گفتنی است در پایان نماز جمعه مردم مؤمن و روزه دار بیرجند در حمایت از تصمیم شورای عالی امنیت ملی در زمینه تعهدات چند کشور اروپایی در موضوع برجام حمایت کردند.