بازی مهمی با پارس جنوبی داریم/برنامه سال آینده تراکتورقهرمانی است

به گزارش خبرنگار مهر، جرج لیکنز ظهر امروز جمعه در نشست خبری قبل از بازی دو تیم تراکتورسازی تبریز و پارس جنوبی جم حاضر شد و به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

وی گفت: در دو بازی گذشته شانس کسب ۶ امتیاز را داشتیم ولی نتوانستیم. هواداران تراکتور فردا به ورزشگاه بیایند چراکه ما به آنها نیاز داریم و باید انرژی داشته باشیم و مقابل حریف پیروز شویم. فردا آخرین بازی در تبریز است و انگیره خوبی داریم تا موفق شویم.

لیکنز سپس ادامه داد: زمان زیادی جهت آماده شدن برای بازی فردا داشتیم و ما یک بار در تعطیلات نیم‌فصل و در اردوی کیش به مصاف پارس جنوبی رفته‌ایم و من تجربه رویارویی با این تیم را دارم.

وی با بیان اینکه تمرینات‌مان به زمان افطار نزدیک شده و پس از تمرین بلافاصله راهی هتل خواهیم شد، گفت: بازی فردا برای ما اهمیت خاصی دارد و با جدیت تمام، برای گرفتن امتیاز وارد میدان می‌شویم.

وی افزود: در چند روز گذشته، اتفاقات شگفت‌انگیزی در لیگ قهرمانان اروپا افتاد و تیم‌هایی که به فینال رفتند، مرا متعجب کرد و خوشحالم چهار بازیکن بلژیکی، در حضور این تیم‌ها در فینال، تأثیر زیادی داشت. از این بازی‌ها که در بالاترین سطح فوتبال هستند، می‌توانیم درس‌های زیادی بگیریم و برای باشگاه خودمان الگو بگیریم.

وی سپس در خصوص نتیجه نگرفتن تیمش در بازی‌های گذشته خاطرنشان کرد: در دو بازی گذشته شانس این را داشتیم که پیروز شویم ولی این اتفاق رخ نداد و بدشانس بودیم. اگر این اتفاق می‌افتاد، می‌توانستیم رقابت‌مان را برای صدرنشینی ادامه دهیم.

سرمربی تراکتورسازی در خصوص غایبان تیمش در بازی فردا گفت: آنتونی استوکس خیلی دوست داشت در بازی فردا حضور داشته باشد و ما نیز برای آماده‌سازی این بازیکن، تلاش زیادی کردیم اما مصدومیت، مانع حضورش در بازی فردا می‌شود و باید ببینیم که می‌تواند برای بازی پایانی‌مان مقابل فولاد آماده شود یا نه. اسلامی‌خواه را به علت مصدومیت از ناحیه مچ پا، قطعاً در اختیار نداریم و علیرضا نقی‌زاده نیز دیگر مصدوم ما در بازی فردا است.

وی ادامه داد: تمام تلاش ما این است که بتوانیم به سه امتیاز بازی فردا برسیم و می‌خواهیم با روحیه به مصاف حریف‌مان برویم. بعد از بازی خوبی که مقابل پرسپولیس انجام دادیم، تمرینات خوبی کردیم تا روحیه‌مان را برای بازی فردا حفظ کنیم.

وی در خصوص نقاط ضعف و قوت تیم پارس جنوبی جم گفت: بهتر است که در نشست خبری قبل از بازی، در خصوص نقاط ضعف و قوت تیم‌ها صحبت نکنیم.

وی در خصوص بازی پرحاشیه تیمش برابر سپیدرود نیز گفت: اتفاقات غیرفوتبالی در این بازی رخ داد که دست من نبود و من دوست دارم دو بازی آینده‌مان را پیروز شویم و بتوانیم سهمیه آسیایی را بگیریم.

لیکنز سپس در پایان در خصوص ادامه همکاریش با تراکتور سازی گفت: صحبت‌هایی با مدیران باشگاه در این خصوص داشته ایم. برنامه ما برای سال آینده، کسب عنوان قهرمانی است و برای رسیدن به این هدف، روند صعودی خودمان را آغاز کرده‌ایم.