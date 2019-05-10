ملت ایران با تصمیم قاطع شورای امنیت ملی در مورد برجام همراه است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی روز جمعه در مصلای بیت المقدس شهر اراک، اظهار داشت: تصمیمی که شورای عالی امنیت ملی کشور طی روزهای اخیر در ارتباط با موضوع برجام گرفته یک تصمیم درست است و امت اسلامی ایران نیز این اقدام را تأیید کرده و از آن حمایت می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: این تصمیم با توجه به عدم وجود پایبندی کشورهای طرف برجام به مفاد این توافق، اخذ شده و دشمن باید بدانند که ملت ایران در حمایت از این تصمیم و ایستادگی مقابل زورگویان و مستکبران جهانی یا یکدیگر متحد و یکپارچه هستند.

وی بیان کرد: برمبنای تصمیم گرفته شده شورای عالی امنیت ملی با توجه به اینکه طرف مقابل در این توافق به تعهدات خود پایبند نبوده، فرصتی دو ماهه به اروپا داده شده که تعهدات خود در این توافق نامه را عملیاتی سازد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خاطرنشان ساخت: دشمن باید بداند که ملت ایران از حقوق مسلم خود کوتاه نخواهند آمد و امروز کشورمان می‌تواند مجدداً تولید اورانیوم ۲۰ درصد را از سر بگیرد و همچنین میزان تولید آب سنگین را به به بیش از دو برابر افزایش دهد.

دری نجف آبادی تصریح کرد: مجتمع تولید آب سنگین اراک نیز مجدداً با کمک جوانان دانشمند ایران اسلامی، کار خود را از سر خواهد گرفت تا آمریکا و هم پیمانانش و همچنین بدخواهان نظام اسلامی بدانند که نمی‌تواند هر طور که دلخواه آنان است رفتار کرده و بدعهدی کنند.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ادامه داد: آمریکا با خروج از برجام و عدم پایبندی به تعهدات خود در این توافق نامه و اعلام تحریم‌های ظالمانه علیه مردم کشورمان، به طور کامل غیرقابل اعتماد بودن خود را به جهانیان اثبات کرد و سردمداران این کشور باید بدانند که امت اسلامی ایران هرگز در برابر آنها سر خم نکرده و تسلیم نمی‌شوند و با تمام توان به آرمان‌های انقلاب و نظام اسلامی وفادار هستند.

امام جمعه اراک اضافه کرد: دشمن در شرایط کنونی با تمام توان سعی دارد اتحاد و یکپارچگی را از ملت ایران بگیرد اما امت اسلامی در برابر دشمن همواره متحد بوده اند و خواهند بود و در راه مبارزه با باطل، به پروردگار متعال تکیه دارند.

دری نجف آبادی عنوان کرد: در شرایط کنونی اقتصادی در استان مرکزی باید تلاش کنیم تا در سال رونق تولید، واحدهای صنعتی و تولیدی با حداکثر توان خود مشغول به فعالیت باشند و برای تحقق صادرات دو میلیارد دلاری این استان، برنامه ریزی های اساسی و اصولی انجام دهیم.

وی در بخش دیگر سخنان خود با اشاره به ماه مبارک رمضان، بیان کرد: در ماه ضیافت الهی باید تلاش کنیم با تزکیه و تهذیب نفس، سدی در برابر وسوسه‌های شیطان بسازیم و در عبودیت و بندگی بکوشیم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی ابراز داشت: ماه مبارک رمضان فرصتی است که باید از آن برای دوری از منکرات و انجام کارهای نیک بهره بگیریم و این اثرات معنوی همواره در زندگی ما جاری باشد.