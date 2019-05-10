گیلانیان حمایت خود از اقدام شورای عالی امنیت ملی را اعلام کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهرهای مختلف استان گیلان نیز امروز بعد از اقامه نماز جمعه همزمان با سراسر کشور حمایت خود از اقدام شورای عالی امنیت ملی را اعلام کردند.

گیلانیان بعد از اقامه نماز جمعه در صفوف به هم پیوسته و با مشت‌های گره کرده و سر دادن شعار «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل» از اقدام شورای عالی امنیت ملی مبنی بر مقابله حداقلی در برابر نقض عهد و بدقولی‌های طرف‌های مقابل برجام حمایت کرده و انزجار خود از رفتارها و عملکرد آمریکا و سایر کشورهای اروپایی را به نمایش گذاشتند.

در پایان این راهپیمایی قطعنامه ضد آمریکایی هم صادر شد.