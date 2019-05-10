به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العالم، ائتلاف «قوی اعلان الحریة و التغییر» (گروه‌های خواهان آزادی و تغییر) تأکید کرد که قصد پاسخ به ملاحظات شورای نظامی انتقالی درباره طرح پیشنهادی شورای نظامی را ندارد.

یک منبع در ائتلاف گروه‌های خواهان آزادی و تغییر گفت که شورای نظامی به جای دعوت به جلسه مذاکرات درباره نقاط اختلاف، ترجیح داد که چند روز پیش در یک کنفرانس خبری دیدگاه خود را اعلام کند و سعی کرد که با این گروه معارضان را در مضیقه قرار دهد.

وی با اشاره به طفره رفتن شورای نظامی از نقاط محوری مربوط به تحویل قدرت به دولت مدنی، تصریح کرد که ائتلاف «قوی اعلان الحریة و التغییر» تصمیم دارد در شرایط کنونی به این ملاحظات پاسخ ندهد.

«صدیق یوسف» عضو هیأت مذاکرات ائتلاف گروه خواهان آزادی و تغییر گفت که روند مذاکرات به طور کلی متوقف شده است و ائتلاف تا کنون هیچ دعوت جدیدی از شورای نظامی برای ادامه مذاکرات دریافت نکرده است.

وی افزود که معارضان برای استمرار تحرکات و تشدید اقدامات خود آماده هستند.