رحیم جافری در گفت و گو با خبرنگار مهر در رابطه با اجرای طرح نهضت آسفالت در بافت‌های مختلف شهری و سطح خیابان‌های بروجرد، اظهار داشت: با توجه به اینکه آسفالت یکی از نهاده‌های خدمات شهری است که توسعه و نوسازی راه توسط آن انجام می‌شود و نسبت به سایر مواد چون شن و ماسه و دانه‌های سنگی از بالاترین قیمت نیز برخوردار است، شهرداری بروجرد علی رغم مشکلات مالی موجود اما سعی کرده است در امر نهضت آسفالت تلاش مضاعفی داشته باشد.

لکه گیری خیابان‌های آسیب دیده از سیلاب

وی افزود: نهضت آسفالت با دو محور اصلی شامل لکه گیری خیابان‌های آسیب دیده ناشی از حفاری، بارندگی‌های اخیر و سیلابی شدن که باعث تخریب زیر ساخت‌های شهری شد و بازآفرینی محله‌های هدف در بافت‌های ناکارآمد شهری انجام می‌شود و این طرح تا اتمام آسفالت بافت‌های فرسوده شهر ادامه خواهد داشت.

شهردار بروجرد تصریح کرد: آسفالت اخیر با همکاری اداره کل راه و شهرسازی لرستان با استفاده از نهاده قیری که داریم انجام می‌شود، خیابان‌های مناطق کمتر توسعه یافته بروجرد را شناسایی و تثبیت می‌کنیم و اجرای کار آسفالت را در سطح این مناطق انجام خواهیم داد.

جافری، با بیان اینکه در راستای توسعه بیشتر آسفالت با توجه به اینکه فصل اجرای آن، شش ماه اول سال است، باید تلاش شود مواد اولیه مورد نیاز چون ماسه، شن، دانه‌های سنگی و قیر از محل منابع درآمدی تأمین شود، تصریح کرد: باید در جهت رضایتمندی مردم و کاهش ترافیک در بروجرد، بتوانیم در تعداد زیادی از خیابان‌های شهر که از وضعیت نامطلوبی برخوردار هستند روکش آسفالت اصولی انجام دهیم.

عملیات آسفالت و لکه گیری استانداردتر و اصولی‌تر از گذشته انجام می‌شود

وی با تاکید بر اینکه در این راستا از فروردین امسال یک دستگاه حمل فلکس و وسایل جانبی آن تهیه شده که عملیات لکه گیری استانداردتر و اصولی‌تر از گذشته انجام می‌شود چرا که در لکه گیری آسفالت عملیات باید به طور تخصصی اجرا شود تا آسفالت دوام و پایداری بیشتری داشته باشد؛ یادآور شد: اجرای آسفالت در مناطق هدف بازآفرینی به منظور ایجاد تعادل و توازن بین مناطق شمال و جنوب بروجرد است چون برخی از مناطق شهری در شمال شهر عموماً از امکانات رفاهی و وضعیت مطلوب‌تری نسبت به مناطق جنوبی برخوردارند.

شهردار بروجرد ادامه داد: با اجرای آسفالت در بافت‌های تاریخی، قدیمی، حاشیه‌ای و قسمت‌های توسعه نیافته بروجرد تلاش می‌کنیم خدمات دهی را به این مناطق به سرانه‌های استاندارد لازم به منظور ایجاد تعادل بین مناطق شمال و جنوب شهر برسانیم.

جافری افزود: اگر کمک بیشتری به شهرداری بروجرد شود و قیر بیشتری در اختیار ما قرار گیرد شهرداری بروجرد در نظر دارد مناطق هدف به زودی آسفالت و به بهره برداری برسد تا مردم از این خدمات بهره مند شوند.

طرح مطالعاتی جمع آوری آب‌های سطحی تهیه می‌شود

وی با اشاره به دیگر اقدامات شهرداری بروجرد، ادامه داد: دو دهنه پل در ورودی کوی پزشکان ساخته شده، جدول گذاری برخی خیابان‌های شهر به اتمام رسیده است و همچنین در صدد هستیم قسمت‌های آسیب دیده شهر را بازسازی کنیم.

وی گفت: سعی داریم در جهت بازسازی کلی و جمع آوری آب‌های سطحی یک طرح مطالعاتی تهیه کنیم و آن را به تصویب مراجع مربوطه برسانیم و هرگونه طرح در این زمینه را بر اساس مطالعات مشاورین ذیصلاح انجام دهیم.

شهردار بروجرد، تاکید کرد: همچنین در جهت تقویت فعالیت‌های فرهنگی سالن آمفی تئاتر در شهرداری بروجرد راه اندازی خواهد شد تا بتوانیم با مراسم‌های فرهنگی و کارگروه‌های مختلف را در آن برگزار کنیم.

دعوت از سرمایه گذاران برای احداث بازارچه‌های محلی در نقاط مختلف شهر

جافری تملک اراضی با کاربری فضای سبز به منظور توسعه گردشگری، جلب سرمایه گذار بخش خصوصی برای احداث زیپ لاین در بالای تپه چغا بروجرد، دعوت از سرمایه گذاران برای احداث بازارچه‌های محلی در نقاط مختلف شهر به منظور جمع آوری دستفروشان و رفع معضل سد معبر در نقاط پر ترافیک شهری و … را از دیگر اقدامات شهرداری بروجرد در جهت تحول اساسی برنامه‌های شهرداری بروجرد و برطرف شدن مشکلات مردم عنوان کرد.

به گفته وی، شهرداری بروجرد در تلاش است با کیفیت بالا در حداقل زمان با اعتماد شهروندان بتواند پیگیر مشکلات شهری و برطرف کردن آنها باشد.