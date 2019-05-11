مباحث آموزشی انتخابات با جدیت و حساسیت در یزد دنبال شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، پیش از ظهر امروز در اولین جلسه ستاد انتخابات استان یزد با بیان اینکه انتخابات مظهر و مهمترین نماد مشارکت مردم در امور است، اظهار داشت: بزرگترین دستاورد و افتخار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تعیین مکانیزم انتخابات در همه امور بوده است.

استاندار یزد ادامه داد: انتخابات عرصه فعالیت و ابراز وجود گروه‌های مختلف سیاسی در کشور است و به نوعی عامل ثبات سیاسی در ایران محسوب می‌شود زیرا وقتی مردم و گروه‌ها می‌توانند حرف خود را از طریق صندوق‌های رأی بزنند، این مهم به ثبات سیاسی کشور کمک شایسته ای می‌کند.

طالبی افزود: خوشبختانه در ستاد انتخابات استان یک جمع با تجربه را در اختیار داریم که هر کدام تجربه حضور در این ستاد را داشته‌اند و با اتکا بر همین تجربه امیدواریم انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در استان به نحوه شایسته برگزار شود.

وی بر رعایت اصل بی‌طرفی و اجرای دقیق قانون از سوی رئیس، دبیر و اعضای ستاد انتخابات، فرمانداران، بخشداران و همه دست اندرکاران برگزاری انتخابات در استان تاکید و خاطرنشان کرد: به دلیل اینکه به نظر می‌رسد قانون جدید انتخابات قرار نیست به این دوره برسد، بنابراین لازم است اشراف کامل بر مواد قانونی موجود داشته باشیم.

طالبی بر تشکیل ستادهای شهرستانی در کمترین زمان ممکن تأکید کرد و گفت: کمتر از نیمی از فرمانداران تجربه برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را دارند بنابراین باید با جدیت و حساسیت مباحث آموزشی انتخابات دنبال شود.

استاندار یزد ادامه داد: علاوه بر بی‌طرفی باید از سوی دست اندرکاران برگزاری انتخابات یک اعتماد به جامعه داده شود که آنها امانت‌دار رأی مردم هستند و از این جهت جامعه با اطمینان کامل پای صندوق‌های رأی حاضر شوند.

وی با بیان اینکه در بخش مشارکت استان یزد جایگاه بسیار خوبی را در کشور داراست، تاکید کرد: باید تلاش کنیم که این جایگاه حفظ شود و حتی آن را ارتقا دهیم.

استاندار یزد خاطرنشان کرد: لازم است مواردی از جمله تبلیغات زودهنگام به ویژه در فضای مجازی رصد شود و برنامه مدون و ویژه‌ای را برای فضای مجازی داشته باشیم تا زمینه برگزاری انتخاباتی سالم فراهم شود.

وی از رسانه‌ها، خبرنگاران، صدا و سیما و فعالان فضای مجازی خواست با اطلاع رسانی مناسب زمینه مشارکت حداکثری مردم در انتخابات را فراهم کنند.

استاندار یزد بر برگزاری جلسات مشترک در فواصل زمانی مختلف با هیئت نظارت بر انتخابات استان تاکید کرد و گفت: برگزاری این گونه جلسات می‌تواند از هر گونه اختلاف نظر بین هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت جلوگیری کند و با انتخاب نمایندگان شایسته برای استان شاهد ارتقا، پیشرفت و توسعه استان باشیم.

به گزارش مهر، در اولین جلسه ستاد انتخابات استان از سوی استاندار یزد احکام رئیس، دبیر و اعضای این ستاد به آنها اعطا شد.