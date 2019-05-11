اجرای ۱۲ پروژه عمرانی و خدماتی توسط آبفار در تویسرکان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد الوندی صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به مجموعه پروژه‌های عمرانی و خدماتی در دست اجرای شهرستان تویسرکان در سال جاری گفت: در راستای خدمت رسانی به مشترکین روستایی؛ بهره برداری از پروژه‌های آبرسانی در دستور کار است که از جمله این پروژه‌ها می‌توان به اجرای شبکه داخلی و خط انتقال روستای قلقل به طول ۱۲ کیلومتر با پیش بینی اعتباری در حدود ۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین تکمیل خط انتقال مجتمع اشترمل و اتصال به سد سرابی با پیش بینی اعتباری افزون بر ۵ میلیارد تومان از دیگر پروژه‌های در دست اقدام است.

الوندی با بیان اینکه اجرای خط انتقالی به طول ۴ کیلومتر و ساخت حوضچه و بهسازی چشمه اشترمل نیز با پیش بینی صرف اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان در دست اجرا است، عنوان کرد: در راستای خدمت رسانی به مشترکین روستاهای دارانی، نقده و سفلی؛ اصلاح شبکه داخلی در روستاهای مذکور با صرف اعتباری معادل ۲۰۰ میلیون تومان مد نظر است.

وی در ادامه از بهسازی، ساخت و اجرای خط انتقال چشمه‌های روستای شهرستانه با پیش بینی اعتباری معادل ۱۵۰ میلیون تومان خبر داد.

مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان تویسرکان همچنین با بیان اینکه در سال جاری ساخت مخزن بتنی ۵۰ متر مکعبی روستای گاوکران با برآورد اعتباری معادل ۱۰۰ میلیون تومان نیز در دست اقدام است؛ یادآورشد: ساخت مخزن ۷۵ متر مکعبی روستای سازیان با پیش بینی صرف اعتباری معادل ۱۵۰ میلیون تومان نیزاز دیگر پروژه‌های در دست اقدام در سال جاری است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه در سال جاری با حفر چاه در روستای گشانی با صرف ۱۸۰ میلیون تومان به دنبال خدمت رسانی به مشترکین هستیم؛ عنوان کرد: اتصال و راه اندازی مخزن جدید در روستای قصبستان تویسرکان با پیش بینی هزینه کرد ۲۵ میلیون تومان نیز از جمله برنامه‌های تدوین شده در سال جاری است.

الوندی همچنین اعلام کرد: حفر چاه روستای ارزوج با صرف ۱۸۰ میلیون تومان، اجرای خط برق و نصب ترانس جدید در روستای وردآورد علیا با صرف ۲۳۸ میلیون تومان و تأمین آب روستای فتح آباد با پیش بینی هزینه کرد ۴۴۶ میلیون تومان از دیگر پروژه‌های در دست اقدام بر اساس برنامه‌های مدون شرکت آب و فاضلاب استان است.

وی با تاکید بر اینکه خدمت رسانی به مشترکین، نیازمند همراهی آنان است؛ خاطرنشان کرد: مشترکین با پرداخت به موقع قبوض؛ شرکت آب و فاضلاب روستایی را در امر خدمت رسانی هرچه بیشتر و بهتر یاری رسانند.