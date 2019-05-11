سرهنگ سید مصطفی مرتضوی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در ارتباط با مقابله با سایت‌های شرط‌بندی اظهار داشت: در این ارتباط حرکت جدیدی را آغاز کرده‌ایم و وبسایت‌ها، صفحات اجتماعی و کانال‌های فعال در فضای مجازی، شماره حساب‌ها و شماره تلفن‌های فعال در حال رصد، پایش و مسدودسازی است.

رصد گردش مالی و پولشویی‌های سایت‌های شرط بندی

وی افزود: از سویی همکاران ما با بانک مرکزی هماهنگی‌هایی انجام داده‌اند تا به شکل ریشه‌ای کنترل وب سایت‌های فیشینگ از جمله سایت‌های شرط بندی انجام شده و گردش مالی و پولشویی‌های این سایت‌ها را نیز رصد کنیم.

رئیس پلیس فتای استان اصفهان با بیان اینکه در این راستا پلیس فتا از تکنیک‌های مختلف بنا بر مدل جرم استفاده می‌کند، ابراز داشت: هشدار، توجیه و شناسایی و دستگیری از جمله روش‌هایی است که در راستای مدیریت چرخه فعالیت مجرمان و مقابله با این جرم در فضای مجازی استفاده می‌شود.

اقدام شرکت‌کننده و برگزارکننده شرط بندی مجرمانه محسوب می‌شود

وی ادامه داد: در حوزه شرط بندی و به عبارت بهتر قمار هم شرکت‌کننده (مشتری) و هم برگزارکننده (مدیر) اقدام مجرمانه انجام می‌دهند و بر این اساس از تمامی ابزارهای ارتباطی برای تذکر و اطلاع‌رسانی به مردم که از روی ناآگاهی مشتری این نوع سایت‌ها می‌شوند، استفاده می‌کنیم.

مرتضوی تاکید کرد: با توجه به اینکه مجرمان در این فضا از واژه‌ها و جملات غیرمستقیم و فریبنده مانند «چگونه با هزینه کم پولدار شویم» و مانند آن استفاده می‌کنند بسیاری از مردم شاید این تصور را نداشته باشند که این روش‌ها نیز ماهیت قمار دارد و اقدامی مجرمانه محسوب می‌شود.

وی تاکید کرد: بر این اساس از تمام روش‌های اطلاع رسانی و هشدار به مردم، توجیه، آموزش، مقابله و شناسایی و دستگیری و معرفی متهمان به سیستم قضائی در راستای مقابله با این نوع از قمار که در بسیاری مواقع با لفظ شرط بندی از آن یاد می‌شود استفاده می‌کنیم.

برخوردار هشداری در ارتباط با شناسایی وارد شوندگان به سایت‌های قمار نداریم

رئیس پلیس فتای استان اصفهان با توجه به اینکه برخی سایت‌های بارگزاری فیلم پس از کلیک مخاطب بر روی گزینه «دانلود» مخاطب را به برخی سایت‌های تبلیغی هدایت می‌کنند و سپس هشدار ورود به سایت شرط بندی و ثبت IP برای آنها ارسال می‌شود، تاکید کرد: ما در پلیس فتا چنین سیستمی برای شناسایی فعالان شرط بندی و یا برخورد با واردشوندگان به سایت‌های قمار نداریم و احتمال دارد این هشدارها با اهدافی دیگر توسط گردانندگان سایت ایجاد شده باشد.

مرتضوی تصریح کرد: در واقع در فضای مجازی هر کس می‌تواند خود را به هر شیوه‌ای حتی با نام پلیس معرفی کند و از این نوع پیام‌ها هدف دیگری را دنبال کند بر این اساس مردم باید مراقب باشند که فریب هر پیام و یا سخن در فضای مجازی را نخورند و پیش از هر اقدام در فضای مجازی در آن زمینه تحقیق کافی انجام دهند.