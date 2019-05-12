کیت‌ تشخیص دیستروفی‌ عضلانی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سیروس زینلی مدیرعامل یک شرکت دانش بنیان گفت: موفق شدیم کیت تشخیص بیماری هانتینگتون را تولید کنیم.

به گفته او بیماری هانتینگتون مربوط به حرکات غیرارادی دست و پا و عدم کنترل حرکات است و فردی که به این بیماری مبتلاست سال‌های سختی را سپری می‌کند و در نهایت فوت می‌کند. اکنون با تولید این کیت گام مهمی در جهت تشخیص این بیماری برداشته می‌شود.

زینلی همچنین از تولید کیت تشخیص بیماری دیستروفی عضلانی نیوتونیک به دست متخصصان توانمند داخلی خبر داد و افزود: نیوتونیک یک دیستروفی عضلانی است که در اثر ازدواج‌های فامیلی به نوزاد متولد شده و تشخیص آن بسیار سخت و پر هزینه است که با تولید این کیت، تشخیص این بیماری با قیمت مناسبی میسر می‌شود.

غربالگری یک بیماری شایع پیش از ازدواج والدین

وی از تولید کیت دیگری برای تشخیص بیماری آتروفی عضلانی نخاعی (SMA) خبر داد و گفت: این بیماری، یکی از شایع‌ترین موارد میان خانواده‌ها در سراسر جهان است که بیماری کشنده ای در اغلب موارد محسوب می‌شود.

به گفته زینلی اکنون در برخی کشورها مانند آمریکا غربالگری نوزادان برای تشخیص این بیماری آغاز شده است، اما با تولید کیت تشخیصی در ایران، می‌توان غربالگری را حتی قبل از تولد نوزاد و حتی پیش از ازدواج والدین انجام داد. این می‌تواند جایگزین کیت MLPA شود.

وی همچنین از تولید کیت تعیین اصالت یا هویت اسب سخن گفت و ادامه داد: هم اکنون طی قراردادی با فدراسیون اسب دوانی از این کیت برای تعیین اصالت و هویت اسب‌ها استفاده می‌شود.

زینلی خاطرنشان کرد: تا پیش از این، از کیت شرکت ترمو فیشر آمریکا برای تعیین هویت اسب‌ها استفاده می‌شد، حتی کشور ما برای این منظور مجبور بود نمونه‌ها را به خارج ارسال کند، اما نمونه داخلی نه تنها قابلیت‌های نمونه خارجی را داراست، بلکه قابلیت‌های بیشتری هم دارد و بسیار مقرون به صرفه تر است.