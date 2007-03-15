گفتگو با مسلمانان؛ رسمیت بخشیدن به اسلام در جامعه آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، ولفگانگ شویبله وزیر کشور آلمان مهر ماه امسال، به منظور برگزاری "همایش اسلام" از هیئتهای جوامع اسلامی آلمان و همچنین نمایندگانی از سطوح فدرال، ایالتی و اجتماعی در قصر تاریخی شارلوتنبورگ در برلین استقبال کرد.

وزیر کشور آلمان پیش از برگزاری همایش در مصاحبه ای اظهار داشته بود که سه میلیون مسلمانی که در آلمان زندگی می کنند جزئی از حال و آینده این کشور تلقی می شوند، درست همانطور که اسلام جزئی از اروپا محسوب می شود ما باید به این امر توجه کنیم.

در برنامه گفتگوی آلمان با مسلمانان، طی دو یا سه سال آینده شرکت کنندگان "همایش اسلام" درباره موضوعات مهم که بر همزیستی مسلمانان و غیر مسلمانان آلمان تأثیر می گذارد سخنرانی خواهند کرد، چرا که هدف وزیر کشور از برگزاری "همایش اسلام" به عنوان نخستین گام دولتی به سوی مسلمانان تسهیل فرآیند ادغام و بررسی راهکارهای ادغام اقلیت مسلمان در جامعه آلمانی بوده است . وی همچنین تأکید کرده بود که می خواهد مسلمانها در آلمان به مسلمانان آلمان تبدیل شوند.

در شرایطی که وزیر کشور آلمان برگزاری "همایش اسلام " در برلین را رویدادی منحصر به فرد در آلمان توصیف کرد، از مسلمانهایی که در این کشور زندگی می کنند خواست قوانین، هنجارها و ارزشهای این کشور را بپذیرند چرا که قانون اساسی آلمان غیر قابل بحث است.

در نخستین گفتگوی دولت آلمان و مسلمانان مسئله میانه روی مورد تأکید قرار گرفت و وزیر کشور به عنوان برگزار کننده این کشور آن را علتی برای روابط سالم میان اعضای جوامع دینی و گفتگوی آزاد دانست.

هدف دولت آلمان از برگزاری این همایش انضامی کردن گامهای خود تا حد ممکن بود و به عنوان یکی از اهداف اصلی کارگروه های این همایش موضوع تدوین برنامه درسی برای مؤسسات اسلامی در مدارس دولتی را مطرح کرد.

پیش از این چند کشور اروپائی چون فرانسه و هلند تصمیم به آموزش ائمه جمعه در کشور خود گرفته اند و آلمان نیز قصد دارد به مرحله ای برسد که ائمه جمعه را در کشور خود آموزش دهد، در حالی که این تصمیم در هلند و فرانسه مورد انتقاد رهبران مسلمان قرار گرفته است. چرا که آنها استدلال می کنند آموزش دولتی به ائمه جمعه نمی تواند تمام دانشی که مسلمانان برای استناد به آن نیاز دارند را تأمین کند.

نمایندگان سازمانهای اسلامی شرکت کننده در برنامه گفتگوی دولت آلمان نیز طی بیانیه مشترکی اظهار داشتند انتظارات آنها از این همایش بسیار بالا بوده است. آنها که از تلاشهای دولت آلمان برای توجه به اسلام و مسلمانان این کشور استقبال کردند ادغام اسلام در نظام ایالتی آلمان و ادغام مسلمانان در جامعه را از اولویتهای حائز اهمیت خود دانستند.

این در شرایطی است که نمایندگان مسلمان مدعو در این همایش نسبت به نحوه برگزاری "همایش اسلام" ابراز ناخشنودی کرده و اظهار داشتند که اطلاعات کافی درباره چگونگی برگزاری این همایش به آنها ابلاغ نشده بود و راه کسب اطلاعات درباره همایش از طریق رسانه ها بوده است.

از سوی دیگر سایر سازمانهای اسلامی که به این همایش دعوت نشده بودند برگزاری همایش را زیر سؤال برده و اظهار داشتند در چنین رویدادهایی مساجد به عنوان واحد مرکزی دین اسلام باید نخستین انتخاب به نمایندگی از مسلمانان باشند، در حالی که وزیر کشور آلمان برای حضور در این همایش یکروزه تنها تعداد معدودی از نمایندگان چند سازمان اسلامی و همچنین شخصیتهایی که تاکنون اقداماتی در راستای گفتگوی اسلام شکل داده اند دعوت کرده بود.

با وجود تمام انتقادات، یکی از نتایج "همایش اسلام" این بود که اعضای جامعه آلمان به این حقیقت واقف شدند که بر اساس تعبیر وزیر کشور آلمان مسلمانان و اسلام نیز بخشی از این جامعه محسوب می شوند.

در پی افزایش مهاجرت مسلمانان در دهه 1960 و تشکیل چندین موج از پناهندگان سیاسی در دهه 1970، اسلام به یکی از ادیان بزرگ آلمان تبدیل شد که تا سال 2006 جمیعت آنها به 2/3 میلیون نفر تخیمن زده شده و پس از مذاهب کاتولیک و پروتستان مسیحی اسلام سومین دین بزرگ این کشور محسوب می شود.

اکثریت جمعیت مسلمانان آلمان ترک تبار بوده و گروه های کوچکی را مسلمانان یوگسلاوی، آلبانی، کشورهای عربی، ایران و افغانستان تشکیل داده است.