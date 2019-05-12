کاخ سفید اطلاعات مربوط به تهدیدهای ایران را به کنگره تحویل نداد

به گزارش خبرگزاری مهر، «نانسی پلوسی» رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در گفتگو با واشنگتن پست، با انتقاد از «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری این کشور، به دلیل خروج از توافقات مهم بین‌المللی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا دولت ترامپ در اندیشه حمله نظامی به ایران است گفت؟ ممکن است آنها چنین تفکری داشته باشند اما مطمئناً نمی‌توانند موافقت کنگره را در این رابطه جلب کنند.

پلوسی در ادامه تاکید کرد که دولت ترامپ حق آغاز جنگ با ایران بدون اجازه کنگره را ندارد.

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه عنوان داشت: در کشور ما هیچ تمایلی برای جنگ وجود ندارد. باید به دنبال راه حل های صلح‌آمیز با ایران باشیم.

پلوسی در خصوص ادعای روزهای اخیر مقامات کاخ سفید در خصوص تهدیدهای ایران نیز گفت: اطلاعات مربوط به ادعاهای کاخ سفید درباره تهدیدهای ایران به کنگره آمریکا تحویل داده نشده است.

وی در ادامه با اشاره به توافق هسته‌ای ایران، خروج از آن را اشتباه دانست و دلیل خود را اینگونه بیان کرد که برجام یک توافق سیاسی استادانه بود.