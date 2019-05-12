لزوم ابلاغ ضوابط اجرایی برگزاری مراسم های ملی و مذهبی در ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا شمس پیش از ظهر یکشنبه در جلسه گرامیداشت ارتحال امام و قیام ۱۵ خرداد با اشاره به ظرفیت و برکت معنوی این ماه گفت: ماه رمضان ماهی است که نفس کشیدن در آن ثواب، خوابیدن در آن عبادت و خواندن یک آیه از قرآن برابر با ختم کامل قرآن میباشد، همواره باید از تمام لحظههای آن در جهت خودسازی استفاده نمائیم.
وی با بیان اینکه ۱۵ خرداد مزین به نام دشت ورامین است گفت: مردم دشت ورامین در ۱۵ خرداد سال ۴۲ مانند دیگر عرصهها خوش درخشیدند و با حمایت از معمار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) و با ایستادگی در برابر ظلم و جور درخت پر بار انقلاب را با خون خود آبیاری کردند.
شمس بیان داشت: برگزاری مراسمهای ملی و مذهبی از نظر ظرفیت و تأمین امنیت حائز اهمیت میباشد و لازم است تا نحوه برگزاری مراسمهای در شورای ستاد، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و ضوابط اجرایی آن ابلاغ شود.
دادستان ورامین گفت: پیمودن مسیر قانونی برای اجرای تمامی مراسمها میتواند ما را در اجرای هرچه باشکوهتر این برنامهها یاری رساند.
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