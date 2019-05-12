حمایت فرماندار یا بخشدار از کاندیدای انتخابات باعث برکناری می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری فارس، عنایت الله رحیمی در نخستین جلسه ستاد انتخابات استان فارس که به ریاست وی و در آستانه برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و همچنین انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری برگزار شد، با تاکید بر اینکه همه اقدامات این ستاد باید بر اساس برنامه ریزی انجام شود، ایجاد بستر و فضای مناسب به منظور تقویت مشارکت مردمی در انتخابات را حائز اهمیت دانست و به نقش احزاب و تشکل‌های سیاسی در ایجاد این بسترها اشاره کرد.

وی ادامه داد: مجموعه سیاسی استان باید فضای مناسب را برای فعالیت قانونی این گروه‌ها و احزاب فراهم کنند.

استاندار فارس با تاکید بر اینکه قانون مداری و رفتار بر مبنای مر قانون سر لوحه فعالیت ستاد انتخابات استان خواهد بود، از اعضا این ستاد خواست با تحلیل آنچه در دوره‌های پیشین انتخابات انجام شده است نقاط ضعف را شناسایی و در اسرع وقت برطرف کنند.

استاندار فارس با اشاره به اهمیت آموزش دست اندرکاران برگزاری انتخابات، عنوان کرد: پس از برگزاری دوره‌های آموزشی لازم باید سنجش مناسب و عملیاتی از این افراد به عمل آید.

رحیمی بر لزوم رعایت همه جوانب قانونی از سوی کارگزاران وزارت کشور تاکید کرد و افزود: در صورتی که هر یک از فرمانداران و بخشداران شائبه حمایت از کاندیدایی را ایجاد کرده و یا از قانون عبور کنند به طور قطع و در اسرع وقت عزل خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از هر گونه امکانات دولتی در جهت تبلیغات انتخاباتی تخلف بوده و با خاطیان برخورد خواهد شد.

نماینده عالی دولت در استان فارس با تاکید بر اهمیت حفظ وحدت و همدلی جامعه و جلوگیری از ایجاد فضای ناامیدی و یاس، بیان کرد: بعضی افراد با استفاده از فضای انتخاباتی جامعه تلاش می‌کنند با تخریب و سیاه نمایی علیه دولت برای خود جایگاه و موقعیتی کسب کنند که اینکه موارد باید به دقت رصد و پاسخ‌های به موقع و مناسبی به این تخریب‌ها داده شود.

وی یادآور شد: با فرمانداران، بخشداران، معاونان و هر یک از مسئولان سیاسی که در زمینه این پاسخگویی‌ها کوتاهی کنند نیز برخورد خواهد شد.

بررسی و رصد فضای انتخاباتی به منظور شناسایی آسیب‌ها و محسنات آن، رسد فعالیت‌های زود هنگام کاندیداهای احتمالی، توجه به تأمین نیروها و تجهیزات مورد نیاز، رصد فضای مجازی، توجه به تهدیدها و بهره گیری از فرصت‌های آن، تفیکیک قانون و در دسترس بودن وظایف قانونی برای هر یک از دست اندرکاران برگزاری انتخابات و تعیین تکلیف استعفای کاندیداهایی که در بخش‌های دولتی مشغول به کار هستند از دیگر مواردی بود که استاندار فارس در نخستین جلسه ستاد انتخابات استان به آنها پرداخت.

رحیمی همچنین در این جلسه احکام رئیس و مسئولان کمیته‌های ستاد انتخابات استان را ابلاغ کرد. بر اساس این احکام سید احمد احمدی زاده، معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری فارس به عنوان رئیس ستاد انتخابات استان فارس، ابراهیم استوار میمندی، مدیرکل دفتر سیاسی و انتخابات استانداری فارس به عنوان دبیر ستاد انتخابات استان، عبدالرضا قاسم پور، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری فارس به عنوان رئیس کمیته پشتیبانی و مالی ستاد انتخابات استان، نصرالله حقانی، مدیرکل حراست استانداری فارس به عنوان رئیس کمیته حراست و استعلامات ستاد انتخابات استان، دارا کیانی، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و امور حقوقی استانداری فارس به عنوان رئیس کمیته حقوقی ستاد انتخابات، عباس باباخانی، مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس به عنوان رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات استان، اسماعیل امیری، به عنوان رئیس کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان و علیرضا انصاری مدیرکل ثبت احوال استان به عنوان عضو این ستاد معرفی و کمیته امنیت انتخابات نیز تشکیل شد.