عناوین مهمترین اخبار جهان از شب گذشته تا کنون

- نشست شب گذشته گروه 1+5 شب گذشته در حالی پایان یافت که نمایندگان این گروه ابراز امیدواری کردند تا پیش نویس قطعنامه جدید تحریمها علیه برنامه هسته ای صلح آمیز ایران را امروز پنجشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دهند.

- مجلس عوام انگلیس شب گذشته به طرح تونی بلر نخست وزیر کشور خود مبنی بر بازسازی و نوسازی تسلیحات هسته ای انگلیس رای موافق داد.

-"آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان فردا جمعه در ورشو با مقامهای لهستان درباره قانون اساسی اتحادیه اروپا و مشاجرات بر سر استقرار سیستم پدافند موشکی آمریکا در اروپا گفتگو خواهد کرد.

-"بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارشی از رژیم اسرائیل خواسته است تا به نقض حریم هوایی لبنان پایان دهد.

-ساکنان یک روستای کوچک در جمهوری چک طی یک همه پرسی محلی در روز شنبه به طرح آمریکا مبنی بر استقرار سیستم پدافند موشکی در خاک این کشور رای خواهند داد.

- تحلیلگران ادعا کردند که نگرانی از اقدام نظامی علیه ایران و نا امیدی در گفتگوها با مقامهای ایرانی، طرحهای روسیه برای تکمیل نیروگاه بوشهر را متوقف کرده است.

-آمریکا شب گذشته اعلام کرد که به دنبال اقدام سخت جدید و از جمله در سازمان ملل متحد است تا سودان را مجبور کند که اجازه ورود نیروهای حافظ صلح به رهبری سازمان ملل متحد را به منطقه دارفور بدهد.