تحقق تمام تعهدات خودروسازان تا پایان سال ۹۸

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، امیرحسین قناتی با حضور در برنامه «تیتر امشب» اظهار داشت: یکی از دلایل افزایش قیمت خودرو در بازار، میزان تقاضای بالا و واسطه گری است، چون خودرو به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است.

وی با اشاره به تصمیم دولت برای خروج خودرو از شورای رقابت، ادامه داد: سال گذشته که با تأیید هیأت دولت، خروج خودرو از شورای رقابت کلید خورد برای این بود که تولید کنندگان بتوانند محصولات را با قیمت حاشیه بازار به فروش برسانند.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه از مهرماه گذشته صنعت خودرو با مشکلات واسطه گری، تأمین خودرو و افزایش قیمت مواد اولیه روبرو شده است، تصریح کرد: نسبت به سه ماهه اول سال ۹۷ با کاهش تولید مواجه شدیم، البته موضوع اصلی بازار خودرو واسطه گری و تقاضای زیاد از حد است.

قناتی با یادآوری اینکه در بازار فعلی دو نوع مشتری خرید خودرو داریم، گفت: این دو نوع مشتری کسانی هستند که مشتری واقعی هستند و افرادی که به خودرو به عنوان کالای سرمایه‌ای نگاه می‌کنند. بنابراین هدف از فروش فوری خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار برای تأمین نیاز مشتریان است.

وی همچنین افزود: بر اساس برنامه تولید امسال (سال ۹۸) بررسی‌ها برای اختصاص بخشی از تولید برای فروش فوری که به تعهدات معوق خدشه‌ای وارد نشود، انجام شد و برنامه این است که کلیه تعهدات معوق و برنامه فروش ایران خودرو و سایپا تا پایان سال ۹۸ محقق خواهد شد.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه بر اساس سیاست گذاری ها، تولید برای تحقق تعهدات و تأمین ارز صنعت خودرو در حال انجام است، اضافه کرد: افزایش تولید و افزایش فروش فوری و سامانه فروش فوری موجب شد تا از تولید متوسط ۱۵۰۰ دستگاه خودرو در روز به بالای ۳۵۰۰ خودرو برسیم.

تحویل ۸۹۰ هزار دستگاه خودرو به مشتریان در سال ۹۷

قناتی یادآوری کرد: در سال ۹۷ با تمام مشکلات صنعت خودرو، بالغ بر ۹۵۲ هزار دستگاه خودرو تولید کردیم و ۸۹۰ هزار دستگاه خودرو نیز تحویل مشتریان شده است.

وی تصریح کرد: نیاز واقعی بازار خودرو در ایران در سال‌های متمادی بین یک میلیون تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار خودرو است که در سال ۹۵ خودروسازان با وام، مشتریان را تشویق به خرید خودرو کردند اما تقاضای بیش از حد در بازار به واسطه گری بر می‌گردد.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره بالا بردن بهره وری نیز گفت: در طرح ساماندهی بخشی به افزایش تولید اختصاص دارد همچنین خودروسازان باید به افزایش تولید داخلی پیش بروند از تمام فعالان در صنعت مثل شرکت‌های دانش بنیان و قطعه سازان و صنایع نظامی برای حضور در این بخش دعوت کرده ایم که این کار در سال گذشته کاهش ارزبری داشته است.

قناتی ادامه داد: از فروش اموال مازاد قرار است بخشی از نقدینگی تولید شود با افزایش تولید مهمترین هدف برای کمک به تولید ملی و فروش محصولات ملی انجام می‌شود که از ۲ خودروساز خواسته شده که تعهدات خود را در این زمینه انجام دهند.

وی افزود: التهابات بازار به تولید و عرضه و تقاضا مربوط است. اگرچه تولید افزایش یافته در مقابل تقاضا نیز افزایش یافته است اما کاهش عرضه فوری به التهابات بیشتر در بازار منجر می‌شود.

مدیرکل صنایع خودرو و نیرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت در پایان گفت: یکی از سیاست‌های وزارت صمت این است که با همکاری دستگاه‌های نظارتی و پلیس فتا از دلال بازی در سایت‌های مجازی جلوگیری شود.