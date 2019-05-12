دیپلماسی حکیمانه مبتنی بر «قدرت قهرمانانه» جواب می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین امیرعبداللهیان دستیار ویژه رئیس مجلس در امور بین‌الملل در صفحه شخصی اش در فضای مجازی، سیاست خارجی آمریکا را در آشفته‌ترین وضع دانست و تاکید کرد: پمپئو و بولتون، تشنه قدرت و ترامپ تشنه پول است و هر سه بازنده اصلی خواهند بود.

وی همچنین اضافه کرد: ریاض، تل آویو و ابوظبی هم دچار سرگیجه‌اند.

مدیرکل امور بین الملل مجلس شورای اسلامی در این پیام تاکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران با قدرت ایستاده است و دیپلماسی حکیمانه مبتنی بر «قدرت قهرمانانه» به خوبی جواب خواهد داد.