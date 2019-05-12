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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۹:۳۱

رایزنی عمار حکیم با امیر کویت

رایزنی عمار حکیم با امیر کویت

رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز یکشنبه با صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت دیدار و تحولات منطقه را با وی مورد رایزنی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی عراق امروز یکشنبه با صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت دیدار و تحولات منطقه را با وی مورد رایزنی قرار داد.

حکیم گفت: ما تقویت روابط دو کشور برادر و تحولات منطقه و جهان را با شیخ صباح الاحمد الجابر الصباح امیر کویت مورد رایزنی قرار دادیم.

رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین افزود: ما با نواف الاحمد الجابر الصباح ولیعهد کویت نیز دیدار کردیم و روابط دوجانبه و راههای توسعه آن در زمینه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادیم.

کد مطلب 4615169

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