چین منافع خود را به آمریکا واگذار نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، حزب کمونیست چین به عنوان حزب حاکم این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده است که اگرچه درهای گفتگو بر سر اختلافات تجاری با آمریکا همیشه باز است، اما پکن حاضر نیست منافع و اصول اساسی خود را در این گفتگوها نادیده بگیرد.

در بیانیه حزب حاکم چین که در رسانه‌های دولتی این کشور منتشر شده، تاکید گردیده است که چین نمی‌تواند منافع خود را در گفتگوهای تجاری به آمریکا واگذار کند.

در این بیانیه همچنین گفته شده در یک جنگ تجاری برنده‌ای وجود ندارد و چین نیز به استقبال چنین جنگی نخواهد رفت، اما در عین حال از مقابله و رودرو شدن با چنین جنگی نیز هراس نخواهد داشت.

بیانیه حزب حاکم چین پس از آن منتشر شده که گفتگوهای تجاری میان پکن و واشنگتن با ابهام روبروست و در حال حاضر به نظر می‌رسد این گفتگوها به بن بست رسیده است.