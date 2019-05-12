به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان، علی خانقایی در جلسه کمیسیون حمل ونقل به تشریح اقدامات و فعالیت‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان در راستای افزایش و ارتقا ایمنی در محورهای مواصلاتی استان پرداخت و گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راه شمال و جنوب استان سیستان و بلوچستان، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۳ هزار و ۷۷۲ فقره تصادف در محورهای مواصلاتی استان رخ داده که از این تعداد ۶۱۱ فقره تصادف منجر به فوت هموطنان شده است.

وی با بیان اینکه ۸۸۸ نفر سر صحنه تصادف جان خود را از دست داده‌اند، افزود: محور «ایرانشهر –چابهار» (پل سرباز) با ۴۷۸ فقره تصادف، «نیکشهر - ایرانشهر» با ۲۳۷ فقره و «زاهدان - خاش» با ۲۰۹ فقره تصادف در رتبه اول تا سوم از لحاظ بیشترین آمار تصادف جاده‌ای قرار دارند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای سیستان و بلوچستان با بیان اینکه ۷۴ درصد تصادفات جاده‌ای در فاصله ۵۰ کیلومتری شهرها و مراکز جمعیتی رخ می‌دهد، ادامه داد: تشویق سرمایه گزاران جهت احداث مجتمع خدمات رفاهی، اجرای خط کشی استروژن طولی و عرضی در فواصل معین به منظور جلوگیری از خواب آلودگی رانندگان، ساماندهی راه‌های دسترسی و نصب دوربین‌های ثبت سرعت، در کاهش تصادفات مؤثر است.

وی گفت: ایمنی سازی تردد احشام با نصب گردنبند شبرنگ، نظارت بر عملکرد مراکز معاینه فنی، کنترل و بازدید جاده‌ای وسایط نقلیه عمومی، تأمین خودرو گشت نامحسوس برای پلیس راه، ارتقا ایمنی راکبان موتور سیکلت و وانت بارها از طریق آموزش و توزیع اقلام ایمنی و ایمن سازی فیزیکی و انجام اقدامات آموزشی در مدارس، از جمله اقداماتی است که جهت کاهش تصادفات و آرام سازی ترافیک در محورهای مواصلاتی استان در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

بنابر این گزارش در ادامه این جلسه منصور بیجار، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان ضمن تقدیر از تحلیل مؤثری که بر روی تصادفات و حوادث جاده‌ای صورت گرفته است، تصریح کرد: برای رسیدن به عملکرد مطلوب نیاز به تلاش بیشتری است که با بررسی داده‌های آماری می‌توانیم برای رسیدن به آن تلاش کنیم.

وی افزود: همچنین باید از ظرفیت‌هایی مثل آموزش و پرورش، صدا و سیما و فضای مجازی، در راستای بالا بردن فرهنگ ایمنی و ترافیک استفاده شود تا با یک برنامه ریزی طولانی مدت به نتایج مطلوبی دست یابیم.