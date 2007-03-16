به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "بازی مرگ" به کارگردانی جی کریستین و اینگوارد سن ساخته شده است. داستان این فیلم درباره بازی مرگباری است که با خشونت و بیرحمی اجرا می‌شود و بازیگران آن زندانیان محکوم به مرگ هستند که به واسطه اجراکنندگان بازی وارد برهه‌ای از زمان شده و مجبور به دفاع از جان خود هستند. طبق قانون اگر زندانی در بازی شکست بخورد باید کشته شود.

فیلم سینمایی "الماس خونین" محصول آمریکا به کارگردانی ادوارد زوئیک و بازی لئوناردو دی‌کاپریو، جنیفر کانلی، دیجیمون هونسو، کاگیسو کوپیرس و بینو مابنا در سال 2006 است. داستان این فیلم درباره استعمارگران غربی است که برای غارت ثروت آفریقا دست به هر جنایتی می‌زنند. آنان با کشتار مردم به دفاع و استثمار آنها به دست خودشان ثروت ملی (الماس) آفریقا را استخراج و به تاراج می‌برند. فیلمنامه این اثر را چارلز لیویت به مدت 143 دقیقه نوشته است. فیلم "الماس خونین" هشت دسامبر سال 2006 در آمریکا اکران شد.

فیلم سینمایی "سیاهچاله واژدها" محصول مشترک لیتوانی و آمریکا در سال 2005 به مدت 105 دقیقه است. این فیلم به کارگردانی گری لیویلی در ژانر فانتزی ساخته شده است. داستان این فیلم درباره مرد شروری است که قصد دارد با در اختیار گرفتن قدرت حاکم جهان شود. به همین دلیل از نیروهای شیطانی کمک می‌گیرد و می‌خواهد اژدهایی را که سال‌ها قبل نیروهایی او را زندانی کرده‌اند، آزاد کند. در "سیاهچاله و اژدها" مارک دایموند، کلمنسی بورتن ـ هیل، بروس پاین، استیون الدر و داون اکمی به ایفای نقش پرداختند. این فیلم از سپتامبر سال 2005 در تایلند اکران شده است.

فیلم سینمایی "برمودا (1 و 2)" محصول آمریکا و انگلستان در سال 2005 به کارگردانی کریگ. آر باکسلی است. ژانر این فیلم ماجراجویانه، اکشن، درام، معمایی و تریلر است و اریک استولتز، کاترین بل، لودایموند فیلیپس، بروس داویسن و مایکل. ای. رودگرز بازی کردند. این فیلم از پنج دسامبر سال 2005 در آمریکا اکران شد.

داستان این فیلم، قصه همیشگی راز برمودا است، اما از منظر دیگر. آمریکایی‌ها آزمایش‌های مخفی در اقیانوس انجام می‌دهند که باعث ایجاد شکاف زمان در آن منطقه می‌شود و حالا می‌خواهند از این نیروی عظیم که طی چند سال چند برابر شده است برای تسلط استفاده کنند که ....

فیلم سینمایی "حق السکوت" محصول هندوستان به کارگردانی آنیل دیوگان و بازی آجی دیوگان، سونیل شتی و پرینکا چویرا ساخته شده است. داستان این فیلم روایت معاون پلیس شهر در تعقیب یک مجرم سابقه دار است که او را دستگیر می‌کند، اما در جریان این دستگیری همسر مجرم که باردار است پس از زایمان می‌میرد. پلیس تصمیم می‌گیرد این بچه را به فرزندی بپذیرد. پس از سال ها همین مجرم که اطلاعی از زنده بودن فرزند خود ندارد، توسط یک رهبر باند مافیایی ماموریت دارد تا معاون را به قتل برساند.

فیلم سینمایی "تیغه های جادویی" هم محصول هنگ کنگ در سال 1976 است. این فیلم به کارگردانی چو یوئن و بازی تن لونگ، چینگ لی و ... ساخته شده است. داستان این فیلم درباره فوخونگ شوئه، ماهرترین شمشیرزن چین است. او به مهارت‌هایی در مبارزه رسیده که کسی قادر به شکست او نیست.