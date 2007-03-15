هشدار به طرح آمریکایی صهیونیستی در سیطره بر جهان اسلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نسیج، فتحی یکن رئیس جبهه عمل اسلامی لبنان در دیدار با رهبران دینی اردن و فلسطین با تأکید بر اینکه طرح آمریکایی صهیونیستی که با هدف سیطره بر جهان اسلام ، ابتدا از افغانستان آغاز شد، گفت: این طرح بعد از افغانستان به عراق و بعد به لبنان رسید و اینگونه که پیشروی می کند، همه منطقه را تحت سیطره خود قرار می دهد.

وی اظهار داشت: آمریکا و اسرائیل از تنها سلاحی که در دستشان است، استفاده می کنند و با آن سعی در فتنه انگیزی میان مسلمانان در جهان اسلام دارند و آن سلاح ایجاد تفرقه میان مسلمانان است.

فتحی یکن افزود: اتحاد و همبستگی مسلمانان مانعی اساسی برای دستیابی آنها به هدفشان است و نقشه هایشان را خنثی می کند.

رئیس جبهه علم اسلامی با تأکید بر اینکه اگر آتش فتنه در عراق افروخته شده است، به علت طرح آمریکایی صهیونیستی است، یاد آور شد: اگر مسلمانان با یکدیگر متحد شوند این طرح خسارتهای زیادی به رژیم اشغالگر اسرائیل و آمریکا وارد می کند.