مجلس به دنبال فراهم سازی بستر رفع موانع تولید وجذب سرمایه گذاراست

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی شامگاه یکشنبه در جلسه مشترک ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی و شهرستان آشتیان اظهار کرد: مجلس به دنبال آن است که با توجه به مشکلات ارزی که در کشور وجود دارد با تصمیم گیری برای رفع موانع تولید در داخل کشور و رونق تولید اقداماتی را انجام دهد.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در خانه ملت افزود: مجلس شورای اسلامی طرحی برای رفع موانع تولید و جذب سرمایه گذاران بنا به تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۸ مطرح کرده تا برای تمامی سرمایه گذاران شرایط اخذ مجوزها نسبت به گذشته آسان‌تر باشد.

وی ادامه داد: در تبصره ۱۸ شرایط جدید پرداخت تسهیلات از سوی تولید کنندگان پیش بینی شده که گام مؤثری برای حفظ تولید و ایجاد اشتغال جدید است.

حسینی گفت: در ارتباط با بازار متشکل ارزی بانک مرکزی مقرر شده ارز مورد نیاز تولید کنندگان را بر اساس ثبات ارزی که از گرانی‌های موجود در جامعه نشأت گرفته است، اختصاص دهد که باعث می‌شود در این بازار قیمت ثانیه‌ای کمتر داشته باشیم و تولید کننده بداند که می‌تواند ارز موردنیاز اولیه خود را در طی سال با رقم ثابت دریافت نماید، زیرا نوسانات قیمت ارز باعث ایجاد مشکلات در قیمت تمام شده تولید شده است.

وی افزود: برای صادرکنندگان شرایطی فراهم شده‌است که با تولید کنندگان ارز را تهاتر کنند و یکی از گشایش‌هایی است که در حوزه دولت اتفاق می‌افتد. امروز ۳۰ میلیارد دلار ارز در خارج از کشور است که هنوز بازنگشته و امیدواریم تمهیداتی برای بازگشت این ارز اندیشیده شود. در این صورت تراز ارزی مثبت خواهیم داشت و مشکلات تولید کنندگان در آینده کمتر می‌شود.

نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس بیان کرد: اگر در زمینه تسهیلات اشتغال اقدامات لازم انجام و شرایط تسهیل شود قطعاً معضل بیکاری و سایر مشکلات این حوزه کاهش پیدا می‌کند.