به گزارش خبرنگار مهر، پیش از آغاز مراسم اختتامیه شهردار تهران به همراه سایر میهمانان و برخی اعضاء هیئت‌های داوری و انتخاب از تک‌تک مجسمه‌ها بازدید کرد و در جریان نحوه کار هنرمندان داخلی و خارجی شرکت‌کننده در سمپوزیوم مجسمه‌سازی قرار گرفت.





دکتر قالیباف در ابتدای مراسم در سخنانی کوتاه با سپاس از تمام همکاران خود در مجموعه شهرداری تهران و برگزارکنندگان سمپوزیوم، از هنر به عنوان کارآمدترین ابزار در تلطیف ناهنجاری‌های کلانشهری مثل تهران یاد کرد و افزود: "مجسمه‌سازی با توجه با سابقه تاریخی آن یکی از مهمترین هنرهای برای حضور در فضاهای شهری است و امیدوارم دوره‌های آینده سمپوزیوم مجسمه‌سازی بهتر و قویتر از دوره نخست برگزار شود."

در ادامه مراسم اختتامیه و پس از پخش فیلمی کوتاه از روند برگزاری سمپوزیوم، با حضور محمدمهدی عسگرپور دبیر سمپوزیوم از پنج داور مرحله نهایی شامل رابرت سی مورگان آمریکایی، دومینیک تینو فرانسوی، یانگ شوا یانگ چینی و رضا یحیایی و محمدمهدی حجت تقدیر شد.

در مرحله پایانی هم ضمن قرائت بیانیه هیئت داوران و تاکید بر این نکته که این دوره سمپوزیوم برگزیده شماره یک نداشته، از یازده هنرمند به این شرح تقدیر شد:

نفر دوم: اثر "بدون عنوان" علی جبار حسین هنرمند عراقی مقیم دانمارک برنده لوح تقدیر و ۴۰ هزار دلار جایزه نقدی

نفرات سوم مشترک: اثر "شمس" سهند حسامیان از ایران برنده لوح تقدیر و ۲۰ هزار دلار جایزه نقدی

اثر "گردونه مهر" محمدرضا ذبیح‌اله‌زاده از ایران برنده لوح تقدیر و ۲۰ هزار دلار جایزه نقدی

نفرات چهارم مشترک: اثر "دوباره ساختن" مارچلو وونگ از پرو برنده لوح تقدیر و ۱۰ هزار دلار جایزه نقدی

اثر "خورشید تمدن" وارول توپاچ از ترکیه برنده لوح تقدیر و ۱۰ هزار دلار جایزه نقدی

اثر "معما" لوکا ماروینو از ایتالیا برنده لوح تقدیر و ۱۰ هزار دلار جایزه نقدی

اثر "تعادل" پرستو آهوان از ایران برنده لوح تقدیر و ۱۰ هزار دلار جایزه نقدی

نفرات پنجم مشترک: اثر "رویش در باد" همایون ثابتی مطلق از ایران برنده لوح تقدیر و پنج هزار دلار جایزه نقدی

اثر "خاطره پرواز" لی دانگ لیانگ از چین برنده لوح تقدیر و پنج هزار دلار جایزه نقدی

اثر "بدون عنوان" برت ون لو از هلند برنده لوح تقدیر و پنج هزار دلار جایزه نقدی

اثر "صلح در نگاه" یانگ جین هوآن از چین برنده لوح تقدیر و پنج هزار دلار جایزه نقدی

* حاشیه‌ها:

- آقایی قوی‌هیکل که در مدخل محل برگزاری مراسم اختتامیه ایستاده بود و همه را با نگاه به چهره‌هایشان یکی یکی به داخل راه می‌داد، در کمال صداقت و امانتداری خبرنگار مهر را بدون دیدن کارت خبرنگاری و تطبیق دقیق عکس با چهره راه نداد که نداد: "می‌دونین که! آقای شهردار تو هستن و ما باید همه رو چک کنیم." به فاصله سه دقیقه از این ماجرا، در چادر باز شد و همه آمدند داخل.



نمایی از محل برگزاری مراسم اختتامیه

ـ پس از پایان مراسم منسود کجو هنرمند بوسنیایی که نصیبی از جوایز نبرده بود، در حالی که یک بطری آب در دست داشت و از شدت عصبانیت مدام آب می‌خورد، اعتراض شدید خود را از نحوه داوری‌ها به زبان انگلیسی به آقایان عسگرپور دبیر سمپوزیوم و هاشمی مدیر تجسمی معاونت هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران اعلام کرد.

ـ همزمان با برپایی مراسم اختتامیه نخستین سمپوزیوم مجسمه‌سازی تهران در پارک چیتگر، یک شو از لباس‌ها و وضعیت ظاهری عجیب و غریب برخی حاضران برپا شده بود که دیدنی‌تر از خود مجسمه‌ها به نظر می‌رسید. تلاش برخی خانم‌ها و آقایان هم برای برقراری ارتباط با میهمانان خارجی به شدت دیدنی بود. یکی از "آن" خانم‌ها به محض دیدن یک خانم خارجی رفت دست طرف را گرفت، آن را چند دقیقه تکان داد و فقط گفت: "هلو، هلو، هلو، هلو، هلو ..."

ـ برنامه‌ریزی دقیق مسئولین این برنامه برای برگزاری مراسم اختتامیه در شلوغ ترین شب سال جای "دست مریزاد" جانانه دارد. برخلاف وعده قبلی برگزار کنندگان مراسم در پایان ، خبرنگاران مانده بودند و حوض‌شان.

ـ در پایان فقط یک پیشنهاد باقی می‌ماند : دوره نخست سمپوزیوم گذشت. اما بهتر است در دوره‌های آینده کار را به کاردان سپرد.