حمايت شوراي همكاري خليج فارس از ادعاهاي تكراري امارات درباره جزاير سه گانه ايراني

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري الجزيره، سران شركت كننده در نشست شوراي همكاري خليج فارس در كويت در بيانيه ي پاياني خود همچنين خواهان بكارگيري تمام ابراز مسالمت آميز براي برقراري آنچه كه حاكميت امارات بر جزاير سه گانه ايراني ابوموسي، تنب كوچك، تنب بزرگ خوانده اند شدند.

بيانيه كويت همچنين ضمن محكوم كردن ساختن ديوار حائل در سرزمينهاي اشغالي فلسطيني توسط صهيونيستها و جنايات نظاميان اسراييلي، ازطرح نقشه راه حمايت كرده است .

دراين بيانيه عمليات تروريستي در عراق كه غير نظاميان را هدف قرار مي دهد، محكوم و از وضعيت امنيتي اين كشور ابراز نگراني شده است.

بيانيه كويت همچنين از توافق ميان اعضاي شوراي همكاري خليج فارس براي هماهنگي تلاش هاي مبارزه با تروريسم خبر داده و

تلاشهاي عربستان در اين زمينه حمايت شده است.

دراين بيانيه همچنين بر اصلاح نظام آموزشي كشورهاي عضو تاكيد شده است .