خرید تضمینی گندم از نیمه دوم خرداد آغاز می شود

محمد ایزدی در گفتگو با خبرنگار مهر میزان خرید گندم مازاد بر نیاز استان زنجان را ۵۰۱ هزار تن پیش‌بینی کرد و افزود: خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان زنجان از نیمه دوم خرداد ماه آغاز می‌شود.

وی اظهار کرد: با توجه به بارش‌های خوب باران در استان زنجان گندم تولیدی افزایش محسوسی خواهد داشت.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان بابیان اینکه ۶۰ درصد گندم استان زنجان در شهرستان خدابنده تولید می‌شود، گفت: خوشبختانه بیشترین ذخیره گندم هم در سیلوهای شهرستان خدابنده است.

ایزدی بابیان اینکه امسال بیش از ۲۹۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت گندم اختصاص‌یافته است، تأکید کرد: بیش از ۳۸ مرکز برای خرید گندم در استان وجود دارد و فضای ذخیره‌سازی گندم در استان زنجان هم بیش از ۵۵۰ هزار تن است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان تصریح کرد: گندم تولیدی در استان زنجان طی سال گذشته کیفیت خوبی داشت و امیدواریم امسال هم کیفیت گندم تولیدی استان خوب باشد.

ایزدی میزان مصرف گندم استان زنجان را ۱۲۰ هزار تن اعلام کرد و یاد آور شد: استان زنجان به میزان مصرف و نیاز استان گندم دارد.