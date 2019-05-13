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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۹:۰۹

همزمان با ماه مبارک رمضان؛

نمایشگاه علوم قرآنی در رفسنجان افتتاح شد

نمایشگاه علوم قرآنی در رفسنجان افتتاح شد

رفسنجان - مراسم افتتاح نمایشگاه علوم قرآنی با حضور امام جمعه و جمعی از مسئولین شهرستان در مسجد جامع رفسنجان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان رفسنجان یکشنبه شب در حاشیه مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت: این نمایشگاه به همت شهرداری و شورای اسلامی شهر رفسنجان و با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان برگزار شده است.

ایمان محمدآبادی افزود: در نمایشگاه علوم قرآنی رفسنجان بیش از ۵۰۰ عنوان قرآن، ادعیه و کتاب وجود دارد که با تخفیف از ۱۰ تا ۵۰ درصد عرضه شده است.

وی بیان کرد: این نمایشگاه از امروز تا ۲۳ ماه مبارک رمضان از ساعت ۱۷ تا ۲۳ در مسجد جامع رفسنجان برای بازدید عموم دایر است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی رفسنجان با اشاره به اینکه بخش عفاف و حجاب نیز در این نمایشگاه در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: در روزهای آینده با کمک مهدهای قرآنی، بخشی را برای کودکان در نمایشگاه در نظر می‌گیریم تا والدین بتوانند با فراغ خاطر از نمایشگاه بازدید کنند.

محمدآبادی تصریح کرد: با وجود اینکه این نمایشگاه با توان سه برابری نسبت به سال گذشته برگزار شده است اما به واسطه برخی اتفاقات در حوزه کاغذ و محدودیت‌ها و پایین آمدن تیراژها با محدودیت‌هایی روبرو شدیم و برخی ناشران از حضور در نمایشگاه انصراف دادند.

کد مطلب 4615327

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