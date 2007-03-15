انگلیس معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را نقض کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، لایحه مربوط به این امر با 409 رای موافق در برابر 161 رای مخالف تصویب شد؛ مخالفت در بین نمایندگان حزب کارگر بسیار زیاد بود و 87 نفر از نمایندگان این حزب با آن مخالفت کردند.

تونی بلر نخست وزیر انگلیس در جمع نمایندگان مجلس عوام گفت : سلاحهای هسته ای برای امنیت آینده کشورش الزامی است و این در حالی بود که مخالفان گفتند که هزینه چنین اقدامی گران خواهد بود و نوعی دوگانگی در تعاملات انگلیس با ایران و کره شمالی تلقی خواهد شد.

"منزیس کمپ بل" رهبر حزب لیبرال دموکرات انگلیس که از مخالفت این اقدام بوده، گفت : این امر حقارتی برای دولت انگلیس است.

بر اساس این لایحه، زیردریاییهایی که قابلیت حمل کلاهک هسته ای را دارند؛ جایگزین زیردریایی تریدنت می شوند که هزینه سنگینی را در بر خواهد داشت.

گفته می شود که سیستم های جدید که قرار است تا سال 2024 جانشین سیستم های فرسوده فعلی شود، به انگلیس توان بازدارندگی را تا سال 2050 خواهد داد.