خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: اگر ادعا کنیم که درآمدهای نفتی با همه جذابیت‌ها و طمطراقی که دارد، به «سراب» بی شباهت نیست، حرف غلطی نزده‌ایم؛ چرا که در دنیای پر مکر و حیله امروز، سفره‌هایی که به نفت درآمیخته، حیات و مماتش در دستان بی‌رحم سیاست بازان دغلکار کوچک و بزرگ و استعمارگران جهان است.

واقعیت امر این است که نقت و فراورده‌های نفتی گزینه خوبی برای رونق تولید حداقل برای کشور ما نیستند. شاید یکی از بهترین و میانبرترین راه‌های دست‌یابی به مؤلفه‌های رونق اقتصادی توجه به شرکت‌های دانش بنیان باشد زیرا این شرکت‌ها در عین اینکه دارای ارزش افزوده اقتصادی فراوانی هستند، تأمین زیرساخت و ورودشان به چرخه تولید بسیار ناچیزتر از شرکت‌های بزرگ صنعتی و سنتی است.

بر این اساس حمایت از شرکت‌های دانش بنیان استان قم می‌تواند چشم انداز رونق تولید را ملموس‌تر و دست یافتنی‌تر کند؛ مسئله‌ای که با تعدادی از کارشناسان و صاحبان شرکت‌های دانش بنیان در میان گذاشته‌ایم.

تجاری سازی اولویت اصلی شرکت‌های فناور

معاون برنامه ریزی و سیاست گذاری امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: شرکت‌های دانش بنیان و حتی واحدهای فناور استارتاپی می‌توانند زیرساخت‌ها و نقاط امن رونق تولید کشور را تأمین کنند.

بهنام طالبی گفت: متأسفانه کسب و کارهای فناورانه درگیر سیاست‌های ناهماهنگ و ناهمگون موجود کشور است.

متأسفانه کسب و کارهای فناورانه درگیر سیاست‌های ناهماهنگ و ناهمگون موجود کشور است

وی با اذعان به اینکه بروکراسی اداری و قوانین نانوشته شرکت‌های فناور را دچار مشکل کرده است، ادامه داد: در شرایط کنونی فعالیت در عرصه فناوری پر مخاطره و سخت است.

معاون وزارت علوم، با بیان اینکه شرکت‌های فناور باید روحیه مطالبه‌گری و سوال از متولیان را حفظ کنند، گفت: واقعیت این است که برخی از درخواست‌های شرکت‌ها از عهده دولت هم خارج است.

وی با بیان اینکه شرکت‌های فناور باید بتوانند خودجوش باشند و روی پای خود بایستند، گفت: حضور و حمایت دستگاه‌های متولی دولتی فقط شرط لازم برای فعالیت شرکت‌های فناور می‌باشد و آنها باید مستقل و قدرتمند عمل کنند.

رشد ۷۰ درصد بودجه پارک‌های فناوری

طالبی از افزایش ۷۰ درصدی بودجه پارک‌ها و مراکز رشد کشور خبر داد و گفت: این بودجه در سال ۹۶ چیزی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بود که با تلاش‌ها و پیگیری‌های دفتر برنامه‌ریزی و سیاست گذاری امور فناوری وزارت علوم به ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

وی با بیان اینکه رویکرد سال جدید توسعه تجاری سازی و بازار شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌ها و مراکز رشد است، گفت: توجه به صادرات محصولات فناورانه، اولویت حل مسئله مسائل مهم و حیاتی کشور، حمایت از هسته‌ها و واحدهای فناور نوپا و… از جمله برنامه‌های مهم ما خواهد بود.

رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سال ۹۷ سال پربار و پر رویدادی برای پارک قم بود، گفت: رشد و اعتلای اقتصادی و دست یابی به مؤلفه‌های استاندارد رونق تولید، تنها با حمایت از شرکت‌های فناور و توجه به کسب و کارهای نو انجام پذیر است.

سید حسین اخوان علوی از افزایش توان بودجه‌ای پارک قم در سال ۹۸ خبر داد و گفت: با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته و حمایت مسئولان استان و نمایندگان محترم قم در مجلس شورای اسلامی ردیف بودجه‌های خوبی برای پارک تعریف شده که امیدواریم این بودجه‌ها به موقع و به اندازه تخصیص یابد.

رونق تولید بدون بستری سازی برای توسعه تولید امکان پذیر نیست

مدیر یکی از واحدهای فناور عضو پارک علم و فناوری قم نیز با تأکید بر اینکه رونق تولید بدون بستری سازی برای توسعه تولید امکان پذیر نیست، گفت: متأسفانه بسترهای ایجاد و توسعه تولید و تجاری سازی ایده‌ها فراهم نیست.

محمد رضا نادری زاد با گلایه از نحوه تعامل سازمان‌های امور مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی گفت: این نوع سازمان‌ها معمولاً از سازوکارها و آئین نامه‌های مصوب حمایتی از شرکت‌های دانش بنیان یا بی خبرند یا بی اعتنا.

رونق تولید در عرصه‌های دانش بنیان رشد و توسعه اقتصادی را چندین برابر خواهد کرد

یکی از مدیران واحدهای فناور با تأکید بر این نکته که وظیفه شرکت‌های فناور و دانش بنیان در رونق تولید سنگین‌تر و سخت‌تر است، گفت: شرکت‌های دانش بنیان یکی از اصلی‌ترین ارکان توسعه اقتصاد درون زای مبتنی بر دانش هستند.

مهدی پیوندزنی با بیان اینکه رویکرد اقتصادی و تجاری کشور مناسب شرکت‌های فناور نیست، گفت: الان در سامانه ستاد که مربوط به آگهی‌های مزایده و مناقصات است بیش از ۶۰ مجوز تعریف شده است اما هیچکدام از این نوع آگهی‌ها اهمیت و توجهی به مجوزهای فناوری شرکت‌های فناور نکرده و فقط به اساسنامه شرکت‌ها توجه دارد.

مدیر واحد فناور کیمیا پژوهان صنعت گستر قم نیز با بیان اینکه باید زمینه‌های صنعتی شدن شرکت‌های فناور فراهم شود، گفت: فضایی که در پارک قم وجود دارد نمی‌تواند نیازهای کارگاهی و تولیدی برخی از شرکت‌ها را تأمین کند و در این زمینه باید تسهیلات ویژه‌ای را برای شرکت‌های نوپا و فناور ایجاد کنند تا زمین‌های کارگاهی مناسبی در شهرک‌های صنعتی فراهم شود.

مهدی نجفی با اشاره به اینکه از مرحله تحقیق و توسعه ایده گذشته و قابلیت تولید محصول را دارند، گفت: رونق تولید در عرصه‌های دانش بنیان رشد و توسعه اقتصادی را چندین برابر خواهد کرد.

وی با تأکید بر اینکه اقتصاد نفتی کشور را به ساحل آرامش نمی‌رساند، گفت: اقتصاد دانش بنیان می‌تواند ما را در مقابل بحران آفرینی استکبار جهانی بیمه کند و رونق تولید را بر سر سفره‌های مردم بیاورد.