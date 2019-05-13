خبرگزاری مهر - گروه استانها: اگر ادعا کنیم که درآمدهای نفتی با همه جذابیتها و طمطراقی که دارد، به «سراب» بی شباهت نیست، حرف غلطی نزدهایم؛ چرا که در دنیای پر مکر و حیله امروز، سفرههایی که به نفت درآمیخته، حیات و مماتش در دستان بیرحم سیاست بازان دغلکار کوچک و بزرگ و استعمارگران جهان است.
واقعیت امر این است که نقت و فراوردههای نفتی گزینه خوبی برای رونق تولید حداقل برای کشور ما نیستند. شاید یکی از بهترین و میانبرترین راههای دستیابی به مؤلفههای رونق اقتصادی توجه به شرکتهای دانش بنیان باشد زیرا این شرکتها در عین اینکه دارای ارزش افزوده اقتصادی فراوانی هستند، تأمین زیرساخت و ورودشان به چرخه تولید بسیار ناچیزتر از شرکتهای بزرگ صنعتی و سنتی است.
بر این اساس حمایت از شرکتهای دانش بنیان استان قم میتواند چشم انداز رونق تولید را ملموستر و دست یافتنیتر کند؛ مسئلهای که با تعدادی از کارشناسان و صاحبان شرکتهای دانش بنیان در میان گذاشتهایم.
تجاری سازی اولویت اصلی شرکتهای فناور
معاون برنامه ریزی و سیاست گذاری امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: شرکتهای دانش بنیان و حتی واحدهای فناور استارتاپی میتوانند زیرساختها و نقاط امن رونق تولید کشور را تأمین کنند.
بهنام طالبی گفت: متأسفانه کسب و کارهای فناورانه درگیر سیاستهای ناهماهنگ و ناهمگون موجود کشور است.
متأسفانه کسب و کارهای فناورانه درگیر سیاستهای ناهماهنگ و ناهمگون موجود کشور است
وی با اذعان به اینکه بروکراسی اداری و قوانین نانوشته شرکتهای فناور را دچار مشکل کرده است، ادامه داد: در شرایط کنونی فعالیت در عرصه فناوری پر مخاطره و سخت است.
معاون وزارت علوم، با بیان اینکه شرکتهای فناور باید روحیه مطالبهگری و سوال از متولیان را حفظ کنند، گفت: واقعیت این است که برخی از درخواستهای شرکتها از عهده دولت هم خارج است.
وی با بیان اینکه شرکتهای فناور باید بتوانند خودجوش باشند و روی پای خود بایستند، گفت: حضور و حمایت دستگاههای متولی دولتی فقط شرط لازم برای فعالیت شرکتهای فناور میباشد و آنها باید مستقل و قدرتمند عمل کنند.
رشد ۷۰ درصد بودجه پارکهای فناوری
طالبی از افزایش ۷۰ درصدی بودجه پارکها و مراکز رشد کشور خبر داد و گفت: این بودجه در سال ۹۶ چیزی حدود ۲۵۰ میلیارد تومان بود که با تلاشها و پیگیریهای دفتر برنامهریزی و سیاست گذاری امور فناوری وزارت علوم به ۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.
وی با بیان اینکه رویکرد سال جدید توسعه تجاری سازی و بازار شرکتهای فناور مستقر در پارکها و مراکز رشد است، گفت: توجه به صادرات محصولات فناورانه، اولویت حل مسئله مسائل مهم و حیاتی کشور، حمایت از هستهها و واحدهای فناور نوپا و… از جمله برنامههای مهم ما خواهد بود.
رئیس پارک علم و فناوری استان قم نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه سال ۹۷ سال پربار و پر رویدادی برای پارک قم بود، گفت: رشد و اعتلای اقتصادی و دست یابی به مؤلفههای استاندارد رونق تولید، تنها با حمایت از شرکتهای فناور و توجه به کسب و کارهای نو انجام پذیر است.
سید حسین اخوان علوی از افزایش توان بودجهای پارک قم در سال ۹۸ خبر داد و گفت: با توجه به پیگیریهای صورت گرفته و حمایت مسئولان استان و نمایندگان محترم قم در مجلس شورای اسلامی ردیف بودجههای خوبی برای پارک تعریف شده که امیدواریم این بودجهها به موقع و به اندازه تخصیص یابد.
رونق تولید بدون بستری سازی برای توسعه تولید امکان پذیر نیست
مدیر یکی از واحدهای فناور عضو پارک علم و فناوری قم نیز با تأکید بر اینکه رونق تولید بدون بستری سازی برای توسعه تولید امکان پذیر نیست، گفت: متأسفانه بسترهای ایجاد و توسعه تولید و تجاری سازی ایدهها فراهم نیست.
محمد رضا نادری زاد با گلایه از نحوه تعامل سازمانهای امور مالیاتی و بیمه تأمین اجتماعی گفت: این نوع سازمانها معمولاً از سازوکارها و آئین نامههای مصوب حمایتی از شرکتهای دانش بنیان یا بی خبرند یا بی اعتنا.
رونق تولید در عرصههای دانش بنیان رشد و توسعه اقتصادی را چندین برابر خواهد کرد
یکی از مدیران واحدهای فناور با تأکید بر این نکته که وظیفه شرکتهای فناور و دانش بنیان در رونق تولید سنگینتر و سختتر است، گفت: شرکتهای دانش بنیان یکی از اصلیترین ارکان توسعه اقتصاد درون زای مبتنی بر دانش هستند.
مهدی پیوندزنی با بیان اینکه رویکرد اقتصادی و تجاری کشور مناسب شرکتهای فناور نیست، گفت: الان در سامانه ستاد که مربوط به آگهیهای مزایده و مناقصات است بیش از ۶۰ مجوز تعریف شده است اما هیچکدام از این نوع آگهیها اهمیت و توجهی به مجوزهای فناوری شرکتهای فناور نکرده و فقط به اساسنامه شرکتها توجه دارد.
مدیر واحد فناور کیمیا پژوهان صنعت گستر قم نیز با بیان اینکه باید زمینههای صنعتی شدن شرکتهای فناور فراهم شود، گفت: فضایی که در پارک قم وجود دارد نمیتواند نیازهای کارگاهی و تولیدی برخی از شرکتها را تأمین کند و در این زمینه باید تسهیلات ویژهای را برای شرکتهای نوپا و فناور ایجاد کنند تا زمینهای کارگاهی مناسبی در شهرکهای صنعتی فراهم شود.
مهدی نجفی با اشاره به اینکه از مرحله تحقیق و توسعه ایده گذشته و قابلیت تولید محصول را دارند، گفت: رونق تولید در عرصههای دانش بنیان رشد و توسعه اقتصادی را چندین برابر خواهد کرد.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد نفتی کشور را به ساحل آرامش نمیرساند، گفت: اقتصاد دانش بنیان میتواند ما را در مقابل بحران آفرینی استکبار جهانی بیمه کند و رونق تولید را بر سر سفرههای مردم بیاورد.
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