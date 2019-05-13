به گزارش خبرنگار مهر، منصور ستوده صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در بارشهای فروردین ماه امسال، سد اکباتان و کلان ملایر در کنترل سیلاب نقش ویژه ای داشتند، گفت: حجم آب سد شیرین سو کبودرآهنگ به ۴.۴ میلیون مترمکعب رسیده است.
وی با بیان اینکه در بارشهای اخیر ۴ میلیون مترمکعب معادل ۹۰ درصد این سد پر شده است که مصارف آن برای شرب است؛ در خصوص سد کلان نیز افزود: حجم ذخیره این سد بیش از ۴۵ میلیون متر مکعب و در حال سرریز شدن است که پس از طی مسافتی به رودخانه گاماسیاب میپیوندد و وارد حوزه کرخه میشود.
وی گفت: این سد با هدف تأمین آب آشامیدنی مردم ملایر، تأمین حق آبه های کشاورزی پایین دست منطقه و صنایع شهرک صنعتی ساخته شده و هم اکنون آب سرریز آن برای بخش کشاورزی مصرف میشود.
ستوده با اشاره به اینکه سد سرابی نیز با هدف تأمین آب آشامیدنی شهرهای تویسرکان و سرکان و حق آبه های کشاورزی پایین دست ساخته شده است، افزود: این سد با ظرفیت ۹.۵ میلیون متر مکعب از نوع سنگریزهای با هسته رسی است.
وی ادامه داد: سد شنجور رزن نیز ۱۰۰ درصد پر شده و ۵ میلیون متر مکعب آب دارد که ۲۰۰ لیتر در ثانیه سرریز میکند و در مجموع از ۷ سد استان ۵ مورد پر شده یا سرریز کرده و ۲ مورد هم ذخیره قابل توجهی دارد.
نقش سدها در کنترل سیلابها و تأمین آب شرب
ستوده با تاکید بر اینکه سد محلی برای ذخیره و تأمین آب است و اگر سدها نبودند کنترل سیلابها و تأمین آب شرب ممکن نبود، گفت: عملیات سدسازی در استان همدان ادامه دارد.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان همچنین در ادامه از انسداد ۳ هزار و ۵۲۴ حلقه چاه غیر مجاز در همدان خبر داد و گفت: انسداد این تعداد چاه غیرمجاز سبب صرفهجویی بیش از ۲۵۷ میلیون مترمکعبی در مصرف منابع آبی استان شد.
وی با بیان اینکه از ابتدای سال ۹۳ تاکنون ۳ هزار و ۵۲۴ حلقه چاه غیرمجاز در استان همدان مسدود عمق انسداد چاههای غیرمجاز را بیش از ۱۲۲ کیلومتر اعلام کرد و گفت: بیشترین چاههای غیرمجاز در کبودرآهنگ با یک هزار و ۱۰۹ حلقه، رزن با ۶۴۰ حلقه و همدان با ۴۴۴ حلقه مسدود شده است.
ستوده با بیان اینکه همکاری مناسبی بین دادگستری و نیروی انتظامی برای انسداد چاههای غیرمجاز در همدان وجود دارد عنوان کرد: از ابتدای امسال تاکنون ۴۱ حلقه چاه غیرمجاز در استان مسدود شده که صرفهجویی ۶۵۴ هزار مترمکعبی منابع زیرزمینی را در پی داشته است.
ستوده افزود: در مجموع تعداد ۴ هزار و ۲۵۸ دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاههای مجاز نصب شده که بیشترین آنها مربوط به دشت رزن – قهاوند است.
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