ورزشگاه ۱۵ خرداد کرمانشاه برای میزبانی فینال جام حذفی آماده است

صابر رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری فینال جام حذفی فوتبال همچنان در کش و قوس میان مدعیهای برگزار کننده به سر میبرد.
وی افزود: رایزنیهای مربوطه همچنان در حال انجام است و در این میان رئیس فدراسیون فوتبال، استاندار و مدیران ارشد استان درصدد پیگیری برگزاری این مسابقه به میزبانی کرمانشاه هستند.
مدیرکل ورزش و جوانان استان کرمانشاه بیان داشت: در آخرین بازدید انجام شده از کرمانشاه که در ماهها قبل انجام گرفت گفته شد ورزشگاه ۱۵ خرداد برای برگزاری این مسابقه آماده نیست در حالی که این ورزشگاه از نظر چمن و شرایط برگزاری مسابقه به طور کامل آماده شده است.
وی با بیان اینکه زمان انجام بازرسی مجدد از سوی اعضای فدراسیون فوتبال مشخص نیست، خاطرنشان کرد: این مسابقه در اواخر خرداد ماه برگزار میشود.
رحیمی با اشاره به بازدید استاندار کرمانشاه از ورزشگاه ۱۵ خرداد طی ماه جاری گفت: میزبانی کرمانشاه در فینال جام حذفی سبب معرفی جاذبههای گردشگری کرمانشاه و بازگشتن روحیه امید به استان با تجربه تلخ زلزله خواهد شد.
نظر شما